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Astra Linux совместима с интеграционной шиной Roc Integration

По итогам проведенных испытаний ИТ-компании «К2Тех» и «Группа Астра» подтвердили работоспособность совместного функционирования операционной системы Astra Linux с интеграционной шиной Roc Integration. Корректная работа ИТ-продуктов расширит возможности крупных компаний в области безопасного и эффективного использования отечественного ПО при построении корпоративной ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Astra Linux — российская операционная система на базе Linux, использующая верифицированные СЗИ собственной разработки. Она соответствует требованиям регулирования информации и персональных данных. Поддержка системы Astra Linux подтверждена сертификатами всех ключевых регуляторов рынка, что обеспечивает безопасное использование ОС в автоматизированных рабочих местах и серверах, требующих строгой защиты данных.

Roc Integrationинтеграционная шина, которая обеспечивает защищенный обмен данными между информационными системами. Решение с высокой точностью осуществляет доставку сообщений до целевой системы. За счет микросервисной архитектуры Roc Integration масштабируется под размеры компании и адаптируется под особенности бизнеса. Шина предназначена для компаний enterprise-сегмента, ИТ-ландшафт которых представляет собой сложную паутину корпоративных сервисов и приложений, связанных между собой десятками взаимодействий. Roc Integration объединяет существующие системы в единую структуру, что значительно снижает стоимость их поддержки и минимизирует риски потери данных.

Совместимость интеграционной шины Roc Integration и операционной системы Astra Linux позволяет строить и развивать надежный и полностью отечественный ИТ-ландшафт, отвечающий современным требованиям бизнеса и регуляторов. Использование российских решений обеспечивает независимость компании от иностранных разработчиков и вендоров, а ключевые компоненты ИТ-инфраструктуры безопасно и бесшовно взаимодействуют друг с другом.

«Мы продолжаем развивать совместимость нашей интеграционной шины с другими отечественными решениями. Подтвержденная корректная работа шины Roc Integration на ОС Astra Linux – это важный шаг, обеспечивающий нашим заказчикам возможности для безопасной работы в импортонезависимой среде», — отметил руководитель группы разработки направления «Интеграционные решения» «К2Тех» Илья Орлов.

«Наша компания нацелена на активное сотрудничество с разработчиками для улучшения производительности и безопасности интеграционных решений. Достигнутая совместимость Astra Linux с интеграционной шиной Roc Integration открывает новые возможности для эффективного взаимодействия и интеграции в системах на основе отечественного программного обеспечения», — сказал директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра» Кирилл Синьков.

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