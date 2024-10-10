Cloud4Y обновил White Paper о защите персональных данных

В октябре 2024 г. Cloud4Y обновил White Paper «О защите персональных данных» — документ, посвященный работе с персональными данными. В него входит законодательная база, принцип построения системы защиты ПДн, и другие аспекты. Книга поможет тем, кто только пытается разобраться в вопросе или уже имеет базовые знания. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

В обновлении учтены следующие изменения, произошедшие в законодательстве: применение системы оценки и управления рисками при осуществлении контроля за обработкой ПДн согласно Приказу Роскомнадзора от 28 октября 2022 г. № 179; требования к подтверждению уничтожения персональных данных согласно Постановлению Правительства России № 1046 от 29 июня 2021 г.; изменения в КОАП РФ, касающиеся увеличения штрафов за нарушения ФЗ-152.

White Paper включает разделы: краткая история вопроса; структура законодательства России в области защиты прав субъектов ПДн; пошаговая инструкция по организации обработки и обеспечению безопасности ПДн оператора; ответственность оператора и проверки регуляторов; обработка персональных данных как услуга

С White Paper будет полезно ознакомиться всем организациям, которые работают с персональными данными. Благодаря этой книге вы сможете лучше разобраться во всех тонкостях законодательства и позаботиться о том, чтобы хранимые данные соответствовали всем требованиям.

В документе предложен подробный и понятный разбор всех моментов, которые нужно будет учесть, чтобы обеспечить защиту ПДн клиентов, контрагентов, сотрудников. Здесь в доступной форме собраны все главные требования законодательства, изучив которые, можно минимизировать риск получения штрафа со стороны регулирующих органов.

White Paper предназначен для ИT-специалистов, сотрудников HR-отдела и всех, кто так или иначе работает с персональными данными.