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ГК InfoWatch и АО «НППКТ» объявили о сотрудничестве

ГК InfoWatch, российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности и защиты данных, и АО «НППКТ», российский вендор общесистемных программных продуктов, объявляют о совместимости DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и InfoWatch Device Monitor с операционной системой «ОСнова». Об этом CNews сообщили представители InfoWatch.

В рамках партнерства ГК InfoWatch и АО «НППКТ» согласуют планы по обеспечению совместной работы продуктов компаний с целью улучшения защиты конфиденциальной информации от копирования на мобильные устройства, хранения данных, а также предотвращения утечек информации и устранения угроз. В ходе проведенных испытаний была подтверждена корректность работы текущих версий продуктов компаний, что зафиксировано подписанным двусторонним сертификатом о совместимости.

Одна из ключевых целей соглашения между компаниями — совместная работа в области совершенствования практик по защите данных и повышению безопасности использования отечественного ПО в информационных системах различного масштаба.

«Мы нацелены на формирование высокого уровня безопасности использования российских ПО, в силу чего стремимся к сотрудничеству с ведущими компаниями в области информационной безопасности, чтобы совместно достичь лучших результатов», – сказал заместитель генерального директора по развитию Андрей Шор, АО «НППКТ».

«Совместимость ИБ-продуктов с отечественными операционными системами – важный элемент выстраивания эффективной системы защиты конфиденциальных данных с учетом импортозамещения. При выборе операционной системы заказчики учитывают вопросы безопасности, и совместные тестирования продуктов показали, что InfoWatch Traffic Monitor, InfoWatch Device Monitor с ОС «ОСнова» обеспечивают высокий уровень защиты, позволяют детектировать потенциальные каналы утечек данных и предотвращать инциденты», – отметил директор по инновациям ГК InfoWatch Андрей Арефьев.

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