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Получен сертификат ФСБ России на ViPNet Prime Key Center

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о получении сертификата ФСБ России на СКЗИ ViPNet Prime Key Center из состава системы централизованного управления продуктами и решениями «ИнфоТеКС» ViPNet Prime. Программный комплекс ViPNet Prime Key Center отвечает за выработку ключевой информации, формирование ключевых носителей, распределение и обновление ключевой информации в сетях ViPNet и централизованную аутентификацию привилегированных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Получение сертификата соответствия ФСБ России на ViPNet Prime Key Center является важным этапом ведущейся в настоящее время сертификации новой системы управления продуктами и решениями ViPNet Prime.

Сертификат ФСБ России №СФ/114-4992 от 01.10.2024 удостоверяет, что программный комплекс ViPNet Prime Key Center (исполнение 3) соответствует требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС3 и может использоваться для криптографической защиты (создание и управление ключевой информацией, шифрование файлов и данных, содержащихся в областях оперативной памяти, вычисление имитовставки для файлов и данных, содержащихся в областях оперативной памяти, вычисление значения хэш-функции для файлов и данных, содержащихся в областях оперативной памяти, криптографическая аутентификация абонентов при установлении соединения, защита TLS-соединений) информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

ViPNet Prime реализует управление продуктами и решениями ViPNet в единой многомодульной системе, использующей централизованные механизмы и методики управления объектами и субъектами инфраструктуры системы информационной безопасности. ViPNet Prime отвечает за разворачивание и управление защищенными сетями, обеспечивает централизованные групповые методы управления политиками безопасности, предоставляет инструменты мониторинга узлов сети, позволяет автоматизировать рутинные операции по разворачиванию программного обеспечения на защищенных узлах, и управлению лицензиями.

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