Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Повысился уровень доверия сертификата ФСТЭК у платформы Ankey ASAP

Платформа расширенной аналитики Ankey ASAP, разработанная российской компанией «Газинформсервис», повысила соответствие требованиям сертификации ФСТЭК России по уровню доверия до четвертого (УД 4). Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

Это подтверждает, что решение соответствует стандартам безопасности, установленным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, и может использоваться в организациях со строгими требованиями к защите информации.

«Повышение сертификации до УД 4 позволяет использовать решение в организациях, к которым применяются высокие критерии безопасности используемого программного обеспечения, — отметила Яна Заковряжина, менеджер по продукту Ankey ASAP. — Речь идет о государственных органах и учреждениях, организациях здравоохранения, энергетики, транспорта, связи, а также о банковской сфере, предприятиях топливно-энергетического комплекса, атомной энергии, металлургической промышленности и многих других».

Ankey ASAP — платформа расширенной аналитики событий и инцидентов информационной безопасности с функциями поведенческой аналитики (UEBA) на базе искусственного интеллекта, а также инструментами расследования. ASAP поможет выявить внешние и внутренние угрозы, например риск кражи данных недовольным сотрудником компании, или распознать атаку в начале ее жизненного цикла, что позволит офицеру ИБ вовремя отреагировать.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный застройщик внедрил виртуального помощника для экономии ресурсов

Microsoft закрыла разом 118 «дыр» в своем софте, включая три критических

Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования

Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync

Россияне разработали сверхзащищенную флешку, которую невозможно взломать

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще