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СУБД Picodata получила сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России

СУБД Picodata, разработанная компанией Picodata (входит в Группу Arenadata), получила сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России по безопасности информации, предъявляемым к системам управления базами данных (СУБД) 6-го класса защиты. Сертификат № 4862 выдан 4 октября 2024 года в соответствии с приказом ФСТЭК России от 14 апреля 2023 года № 64.

Сертификат подтверждает, что СУБД Picodata соответствует ряду ключевых требований безопасности, таких, как управление доступом, идентификация и аутентификация пользователей, контроль целостности данных, регистрация событий безопасности, резервное копирование и восстановление данных, обеспечение доступности, очистка памяти, поддержание производительности и ограничение программной среды. Кроме того, сертификация подтверждает реализацию стандартов безопасной разработки программного обеспечения.

Константин Осипов, сооснователь и технический директор компании Picodata: «Для нашей компании получение сертификата ФСТЭК России — важная веха, так как СУБД Picodata — один из немногих примеров полностью российского ПО, соответствующего требованиям по защите информации. Этот факт обеспечивает заказчикам уверенность в квалифицированной и оперативной технической поддержке на территории России. А также гарантирует стабильную работу информационных систем, построенных с использованием СУБД Picodata».

В настоящее время компания Picodata ведёт работы по получению на СУБД Picodata сертификата соответствия требованиям ФСТЭК России 4-го класса защиты.

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