Контролируемый автоматический пентест с PT Dephaze: Positive Technologies выходит на рынок продуктов для симуляции атак

Positive Technologies анонсировала продукт для автоматического внутреннего тестирования на проникновение — PT Dephaze. Продукт проводит безопасное и управляемое проникновение в инфраструктуру, чтобы получить максимальный доступ. При этом формируются цепочки атак до критичных систем, чтобы подтвердить или опровергнуть возможность их достижения. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

По данным Positive Technologies, компании даже с высоким уровнем зрелости ИБ реализуют проекты по анализу защищенности максимум один раз в год или только по запросу. Это крайне мало, так как уровень защищенности инфраструктуры постоянно меняется. Кроме того, в 100% организаций, в которых исследователи PT SWARM проводили внутренние пентесты, внутренний злоумышленник мог бы установить полный контроль над инфраструктурой. Причем в 63% случаев ему не обязательно было иметь высокий уровень подготовки, а значит такие атаки могут быть автоматизированы.

По данным опросов, проводимых Positive Technologies, компании, независимо от уровня зрелости ИБ, хотели бы отслеживать состояние своей киберустойчивости в произвольный момент времени. Помимо этого, организациям требуется регулярно оценивать конфигурацию установленных средств защиты, чтобы потом совершенствовать их настройку для отражения кибератак. По данным Центра стратегических разработок, потребности компаний в оценке защищенности растут из года в год, в 2023 г. этот рынок оценивался в 8 млрд руб.

«Мы видим желание и спрос компаний на проведение аудита защищенности. В среднем в год с такими запросами к нам обращаются свыше 500 организаций. Чтобы предоставить нашим клиентам больше возможностей для проверки безопасности, мы усиливаем направление пентеста с помощью нового продукта — PT Dephaze. Инструмент для непрерывного внутреннего тестирования на проникновение дополняет классический ручной пентест, позволяя компаниям знать уровень своей защищенности и в дальнейшем строить результативную безопасность. Мы оцениваем рынок классических и автоматических пентестов в России суммарно более чем в 5 млрд руб.», — сказал Егор Назаров, руководитель группы по развитию бизнеса безопасности инфраструктуры Positive Technologies.

PT Dephaze позволяет безопасно для инфраструктуры в автоматическом режиме с помощью технологий машинного обучения проводить внутреннее тестирование на проникновение — без ограничения по числу проверок. Для запуска симуляции пользователю требуется лишь установить ПО на сервер, указать цель и ждать результата. Среди целей можно задать как интересующие точки в инфраструктуре — информационную систему, приложение, устройство, например компьютер генерального директора, целый сегмент, к примеру с платформой «1С»), так и недопустимые события, которые каждая компания для себя определяет. При необходимости можно исключить определенные узлы и техники эксплуатации.

Продукт понимает, как самым коротким путем достичь заданной мишени, визуализирует маршрут на карте симуляции и сообщает, с помощью чего удалось атаковать ту или иную систему. Эти данные помогут специалистам по ИБ приоритизировать уязвимости и разработать эффективную стратегию инвестиций в информационную безопасность. По итогам проверок компания будет получать знания о том, как можно отрезать путь потенциальному злоумышленнику, устранив недостатки.

«PT Dephaze запускается одной кнопкой и не требует от оператора специальных знаний в области пентеста. Продукт позволит легко оценить реальную защищенность разных сегментов инфраструктуры, например понять, сможет ли реальный хакер с компьютера сотрудника из департамента продаж попасть на устройство бухгалтера или администратора ИТ-инфраструктуры», — сказал Ярослав Бабин, директор по продуктам для симуляции атак Positive Technologies.

PT Dephaze подойдет крупным компаниям со зрелой системой ИБ, а также организациям, которые только внедряют процессы кибербезопасности либо налаживают их. Продукт позволит им запускать сколько угодно автоматических пентестов в отношении любых целей. Конечные пользователи — специалисты внутреннего подразделения red team (команда, которая воспроизводит реальную кибератаку на инфраструктуру или приложения организации для оценки реализованных мер защиты) либо центра мониторинга ИБ и реагирования на инциденты (SOC).

Запуск коммерческой версии PT Dephaze запланирован на февраль 2025 г.