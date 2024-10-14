Новые считыватели смарт-карт «Рутокен» SCR 3101 NFC с разъемом USB Type-C

Компания «Актив» запустила в продажу новую модель считывателя смарт-карт «Рутокен» SCR 3101 NFC. Одной их ключевых особенностей считывателя стал встроенный в корпус разъем USB Type-C. Теперь пользователи могут отказаться от применения специальных адаптеров, ранее необходимых для подключения ридера к персональным устройствам (ПК, ноутбукам, планшетам и пр.). Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

«Рутокен» SCR 3101 NFC — это бесконтактный считыватель, который подходит для работы с устройствами «Рутокен». Процесс считывания происходит через беспроводной NFC-канал, что удобно для использования электронной подписи на десктопных решениях. «Рутокен» SCR 3101 NFC поддерживает работу с идентификаторами на частоте 13,56 МГц и считывает карты стандарта ISO 14443 Type A и B.

Считыватель «Рутокен» SCR 3101 NFC работает с операционными системами Windows, macOS и Linux.

Совместное применение смарт-карт и считывателей «Рутокен» подходит для сфер, где необходима строгая аутентификация и квалифицированная подпись, в том числе для систем электронного здравоохранения и на предприятиях кредитно-финансовой сферы.

Основные особенности ридера: спроектирован и изготовлен в России; построен на базе проприетарного схемотехнического решения и имеет закрытую прошивку, обеспечивающую высокий уровень безопасности; имеет популярный разъем USB Type-C, совместимый со всеми интерфейсами USB. Пользователь может подобрать провод с необходимым разъемом на другом конце без использования дополнительных переходников (USB, Type-C, Lightning); соответствует стандарту ISO 14443; подходит для работы с NFC-продуктами «Рутокен».