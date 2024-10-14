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ROSA Virtualization 3.0 получила сертификат ФСТЭК

Компания НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, сообщает, что новая версия платформы виртуализации ROSA Virtualization 3.0 прошла сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Этот сертификат подтверждает, что платформа соответствует всем необходимым требованиям безопасности для использования в государственных и коммерческих информационных системах, включая критически важные системы, обрабатывающие конфиденциальные данные. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

ROSA Virtualization 3.0 — это комплексное решение для виртуализации, которое включает в себя инструменты для создания, управления и мониторинга виртуальной среды. ROSA Virtualization служит отличной альтернативой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и другим системам управления виртуализацией. Встроенные средства миграции позволяют перейти с популярных аналогов.

Одним из ключевых нововведений ROSA Virtualization 3.0 является встроенная система безагентного резервного копирования и восстановления, позволяющая отказаться от использования сторонних решений. Такой подход обеспечивает непрерывность бизнес-процесса, минимизирует риски потери данных и позволяет сэкономить на покупке ПО других разработчиков.

Также в новой версии реализована система дедупликации и сжатия данных. Дедупликация позволяет обнаружить и удалить повторяющиеся данные, что значительно сокращает занимаемое пространство, позволяя сэкономить до 70-80% дискового пространства. Сжатие данных, за счет удаления избыточной информации и использования алгоритмов компрессии, в свою очередь дает возможность сэкономить до 30% пространства на дисках в зависимости от типа данных.

Также были проведены работы по устранению ошибок, повышению производительности, оптимизации кода и добавлению драйверов для новых устройств, что делает платформу более функциональной.

На установку базового варианта ROSA Virtualization требуется несколько часов. В основе решения лежит гипервизор первого типа, который устанавливается непосредственно на физический сервер без необходимости развертывания ОС. Система поддерживает работу до десятков тысяч виртуальных машин и может быть использована в дата-центрах различного масштаба, от небольших компаний до корпораций и государственных организаций.

Совместное использование серверных платформ и виртуализации позволяет компаниям более эффективно применять свои вычислительные ресурсы, улучшать отказоустойчивость и управлять большим числом виртуальных серверов. Это особенно полезно в больших и сложных ИТ-инфраструктурах, где требуется гибкость и масштабируемость.

ROSA Virtualization использует интегрированные средства защиты информации. Встроенные системы защиты закрывают семь из девяти обязательных требований, кроме межсетевого экранирования и антивирусной защиты. Однако эти задачи легко закрыть, благодаря легкой интеграции существующих российских решений.

Олег Карпицкий, генеральный директор компании НТЦ ИТ РОСА: «Мы постоянно работаем над усовершенствованием наших продуктов, чтобы предлагать пользователям лучшие решения в сфере виртуализации. Новая версия ROSA Virtualization имеет ряд преимуществ, которые упрощают работу с платформой и повышают эффективность ее использования. Выпуская ROSA Virtualization 3.0, мы стремимся предоставить пользователям надежное и эффективное решение. Мы уверены, что наша новая платформа будет востребована как в коммерческих, так и в государственных организациях».

Предыдущая версия платформы, ROSA Virtualization 2.1, уже обладала сертификатом ФСТЭК четвертого класса защиты и была сертифицирована Оперативно-аналитическим центром (ОАЦ) при Президенте Белоруссии. Эти сертификаты подтвердили высокие стандарты безопасности продукта и его способность работать в критически важных инфраструктурах.

С выходом новой версии ROSA Virtualization 3.0, компания НТЦ ИТ РОСА сделала шаг вперед в области обеспечения безопасности виртуальных сред и продолжает развивать свои решения для российских и зарубежных клиентов.

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