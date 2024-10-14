UserGate и ТГУ стали партнерами

Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, и Тольяттинский государственный университет заключили соглашение о стратегическом партнерстве по развитию кадрового потенциала в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

В рамках сотрудничества ТГУ включит в образовательную программу студентов, обучающихся по специальности Информационная безопасность, курс по продуктам UserGate. По результатам обучения студенты получат не только теоретические знания, но и практический опыт работы с оборудованием компании, а также возможность пройти сертификацию, получить официальный статус сертифицированного специалиста UserGate и таким образом повысить свою востребованность на рынке труда.

Став академическим партнером UserGate, ТГУ на безвозмездной основе получит комплект учебно-методических материалов и лицензии на программное обеспечение по продуктам UserGate для ведения учебного процесса по основным дисциплинам.

Соглашение подписано в рамках реализации партнерской академической программы UserGate Educational Partnership, которая включает в себя набор активностей, направленных на популяризацию направления Информационной безопасности среди студентов, а также на совершенствование их профессиональной подготовки. Среди них – помощь в организации и спонсорстве олимпиад, производственные практики и стажировки, проведение консультаций и мастер-классов и другие мероприятия, позволяющие молодым специалистам стать частью сообщества UserGate, обрести новые знакомства и связи, расширить свои профессиональные компетенции. Сегодня в программе UserGate Educational Partnership принимают участие тридцать вузов страны, а обучение прошли более 1300 студентов.

«Развитие направления информационной безопасности, как одного из наиболее востребованных, в Тольяттинском государственном университете продолжается. Подписанное соглашение о сотрудничестве между университетом и компанией UserGate, позволит обеспечить учебный процесс программными модулями и учебно-методическими материалами по технической защите информации. Этот курс является ключевым при подготовке специалистов по информационной безопасности», – сказала Лариса Горина, директор института инженерной и экологической безопасности ТГУ.

«UserGate как один из лидеров отрасли, вкладываясь в развитие молодых ИБ-специалистов, заботится о безопасности, а значит, и благосостоянии страны. Помогая изучать современные средства информационной защиты еще за студенческой скамьей, мы повышаем шансы будущих выпускников найти себя в профессии, не выходя из вуза, – отметила директор Академии UserGate Маргарита Зайцева. – Способных студентов ведущие компании разбирают еще на втором-третьем курсе – через практику, стажировку, олимпиады и другие мероприятия, где есть возможность продемонстрировать свои знания, навыки и таланты. Сотрудничая с ведущими разработчиками и производителями, вуз многократно повышает свою привлекательность для абитуриентов, которые могут быть уверены в своем будущем».