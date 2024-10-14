VK Tech и «Солар» будут развивать совместные проекты в сфере кибербезопасности

VK Tech и группа компаний «Солар» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Партнеры планируют совместно развивать решения в сфере коммуникаций и программного обеспечения, проекты по повышению навыков кибербезопасности для сотрудников коммерческого и государственного секторов. В периметр соглашения также войдут развитие средств защиты корпоративных данных, распространение комплексных решений для безопасной разработки, применение технологий для защиты веб-сервисов и технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

«Технологические партнерства — это основа развития и ключ к решению задач любого масштаба. Именно благодаря объединению усилий с другими ведущими компаниями мы можем предлагать нашим клиентам передовые решения, которые не только соответствуют текущим требованиям, но и опережают их. Партнерства позволяют нам расширять технологические возможности, создавать более гибкие и мощные инструменты для цифровой трансформации бизнеса», — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор VK Tech.

Портфель решений и сервисов кибербезопасности «Солар» и VK Tech будет ориентирован на крупных корпоративных и государственных заказчиков, технологические компании, для которых важно сформировать сквозную информационную безопасность с партнерами на уровне сотрудников, технологий и процессов.

Основой для партнерства со стороны «Солара» станут уже существующие решения в области защиты данных, безопасной разработки, сервисы мониторинга, аналитики и противодействия киберугрозам. В реализации совместных проектов вендор планирует привлекать экспертизу собственных специалистов, подкрепленную опытом защиты ИБ-инфраструктуры государственных организаций, крупнейших российских банков, промышленных компаний, маркетплейсов и цифровых сервисов.

Так, экспертиза и решения «Солара» будут востребованы для развития практики DevSecOps среди компаний, использующих среду разработки VK Tech и по цепочке влияющих на уровень защищенности конечных решений: веб- и мобильных приложений, программных продуктов.

Корпоративные клиенты «Солара» и VK Tech получат доступ к партнерским сервисам кибербезопасности для защиты веб-ресурсов от DDoS-, веб-атак и спам-ботов, защиты облачной инфраструктуры и баз данных.

В направлениях киберграмотности «Солар» поделится практикой социотехнических исследований, проверки практических навыков сотрудников компаний, которые чаще всего становятся жертвами фишинговых атак и социальной инженерии.

«Солар» планирует привнести свой опыт исследований и разработки ИБ-решений с применением искусственного интеллекта для эффективного противодействия постоянно меняющимся угрозам. В настоящее время в компании используют ИИ для защиты информации, включая конфиденциальную, внедряют в модули в решениях по управлению доступом, применяют машинное обучение в сервисах противодействия кибератакам.

«Любые проекты по цифровой трансформации бизнеса повышают приоритет кибербезопасности. Поэтому в рамках сотрудничества с VK Tech мы формируем основу для сквозной кибербезопасности на уровне крупных заказчиков и их партнеров. Технологический бизнес в результате получит возможность защитить инфраструктуру от наиболее актуальных типов киберугроз и обеспечить необходимый уровень информационной безопасности с учетом требований крупных компаний и госсектора», — сказал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».