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ГК «Новый город» защищает инфраструктуру с помощью смарт-карт «Рутокен»

Компания «Актив» помогла ГК «Новый город» внедрить смарт-карты «Рутокен» для безопасного доступа сотрудников к инфраструктуре с помощью многофакторной аутентификации (МФА). Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

ГК «Новый город» внедрила МФА в рамках проекта по созданию безопасного и удобного сервиса аутентификации для доступа к корпоративной среде в связи с участившимися случаями утечек в российских компаниях и стремлением менеджмент сохранить конфиденциальность важной информации. Компания «Актив» предложила в качестве инструмента использование специальных средств корпоративной аутентификации – смарт-карт «Рутокен».

С помощью технологий МФА и смарт-карт «Рутокен» ГК «Новый город» удалось решить следующие задачи: аутентификация сотрудников в корпоративных ИС; идентификация сотрудников с помощью электронной визитки; пропуск сотрудников в офис и служебные помещения; контроль работы ответственных лиц и повышение производительности сотрудников; сокращение репутационных и финансовых рисков.

Чтобы обеспечить безопасный доступ к данным, потеря которых может привести к потенциальному ущербу для компании, был организован контроль права доступа пользователей.

Ключевыми критериями при выборе смарт-карт «Рутокен» для проекта создания сервиса аутентификации ГК «Новый город» послужили: поддержка российских и международных криптографических алгоритмов, необходимых для обеспечения безопасности в государственных организациях и коммерческих организациях; интеграция смарт-карт в ИС строительных компаний; поддержка отечественных ОС и мобильных приложений; собственное производство смарт-карт полного цикла в Москве; наличие собственной смарт-карточной ОС.

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