Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» начинают сотрудничество в сфере информационной безопасности и искусственного интеллекта

Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» запускают совместные образовательные и исследовательские проекты, направленные на развитие новых компетенций в области информационной безопасности, анализа данных и машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Проекты ВМК и «Т-Банка» будут направлены на реализацию образовательных курсов и проектов. Студенты и аспиранты факультета будут активно вовлечены в практическую деятельность, что позволит им применить теоретические знания и приобрести реальные компетенции для успешной карьеры в индустрии.

Игорь Соколов, декан факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ: «Современные вызовы цифровой эпохи требуют от нас не только теоретической подготовки студентов, но и создания условий для их активного вовлечения в реальные исследовательские и практические проекты. Сегодня мы не просто обучаем наших студентов основам программирования или теории алгоритмов — мы готовим новое поколение специалистов, способных мыслить стратегически и работать в условиях динамично меняющегося мира. Партнерство с такими ведущими игроками рынка, как «Т-Банк», позволяет нашим выпускникам уже на ранних этапах своей карьеры становиться частью крупных исследовательских и прикладных проектов. Это дает им не только знания, но и уверенность в своих силах, а также четкое понимание перспектив развития цифровой индустрии».

Игорь Маслов, директор разработки базовых технологий и инженерных практик, вице-президент «Т-Банка»: «Мы продолжаем укреплять сотрудничество с Московским государственным университетом, создавая уникальные возможности для студентов в области информационных технологий и анализа данных. Более 1300 студентов МГУ уже прошли обучение в рамках нашей совместной работы. Нам важно помогать учащимся повышать квалификацию и становиться более востребованными на рынке труда. По итогам совместных образовательных программ студенты получают возможность пройти оплачиваемую стажировку в «Т-Банке», что позволяет превратить их учебный опыт в реальную практику и открывает двери к будущим карьерным достижениям».

МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» сотрудничают, реализуя совместные проекты, такие как Лаборатория риск-аналитики на кафедре Теории вероятностей механико-математического факультета, курс по основам программирования на Python, курс по анализу данных в индустрии и курс по продуктовой аналитике.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж

В России испытан «антивирус» для квантовых компьютеров

Будущее в стиле киберпанк: ИИ стал базой технологических трендов

Потеряли страх. Персональные данные россиян сливаются в промышленных масштабах. Компании совершенно не боятся оборотных штрафов

ГенИИ бизнес-диалога: как умные чат-боты меняют работу компаний

ГК «Солар» купила аудиторов инфобезопасности

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще