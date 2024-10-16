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Компания «1520» усилила контроль за конфиденциальными данными с помощью ИБ-решений «СерчИнформ»

Объединенная строительная компания «1520» (ОСК 1520) использует продукты российского разработчика средств защиты информации «СерчИнформ». Сейчас в компании развернуты два решения вендора: DLP-система «СерчИнформ КИБ» и DCAP-система «СерчИнформ FileAuditor». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Основная задача, которую ставил заказчик – повышение текущего уровня информационной безопасности ОСК 1520. В частности, контроль пересылаемой информации внутри и вне компании, анализ инцидентов ИБ и качества работы сотрудников.

«Обеспечение информационной безопасности – одна из ключевых задач нашей компании. Проанализировав рынок и изучив отзывы коллег, мы решили сразу без тестового периода внедрить КИБ и FileAuditor от «СерчИнформ», так как были уверены в эффективности продуктов вендора, – сказал руководитель службы экономической безопасности ОСК 1520 Вадим Лазарев. – Мы работаем в сфере строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта, поэтому для нас важно, чтобы проектно-строительная документация: схемы расположения объектов, чертежи находились под надежной защитой. Большой объем информации передается через флешки, а часть этой информации относится к коммерческой тайне, утечки которой могут привести к финансовым убыткам. Поэтому для нас особенно актуальна защита по модулю DeviceController».

Защиту ОСК 1520 усиливает DCAP-система «СерчИнформ FileAuditor». Система бесшовно интегрирована с КИБ, в ней видно, если файлы с метками конфиденциальности передавались в мессенджерах, почте, были распечатаны, записаны на флешку или загружены в облако. Метки показывают ИБ-специалисту, насколько опасна пересылка того или иного документа.

«Так, с помощью КИБ специалисту по безопасности удалось вовремя выявить и предотвратить ряд ИБ-инцидентов, – говорит Вадим Лазарев. – В целом внедрение средств защиты повысило уровень информационной безопасности в компании и упростило работу ИБ-отдела. Теперь один специалист по безопасности может контролировать несколько тысяч сотрудников. И мы можем быть спокойны, что конфиденциальная информация под надежной защитой».

«Интерес к нашим продуктам со стороны строительных компаний постоянно растет, что говорит, прежде всего, о качестве продуктов и их удобстве для организаций этой сферы деятельности. Строительные компании работают с большими объемами данных, и для них очень важна способность средств защиты быстро обрабатывать информацию. А наши решения это обеспечивают в полной мере, – отметил заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев. – Более того, мы постоянно обновляем функционал продуктов, стремимся сделать работу с ними удобнее для служб безопасности».

В планах ОСК 1520 – наращивать объем внедрения, а также усиливать защиту информации с помощью дополнительных ИБ-продуктов, в том числе «СерчИнформ SIEM» – системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности.

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