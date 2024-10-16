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MTS AI создала ИИ-помощника для банковских сотрудников

Компания MTS AI представила ИИ-помощника на базе генеративного искусственного интеллекта для финтех-индустрии. Решение способно автоматически обрабатывать масштабные массивы данных, что позволяет экономить до 50% рабочего времени и ускорять обслуживание клиентов в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители MTS AI.

ИИ-помощник от MTS AI за 3 секунды анализирует внутренние базы данных, финансовую отчетность, юридические документы и предоставляет краткий, четко сформулированный ответ на запрос сотрудника.

Таким образом, менеджеру по кредитам не нужно будет каждый раз вспоминать условия предоставления займа для малого бизнеса или искать их во внутренних системах, у специалиста по вкладам всегда будет в доступе информация об актуальных ставках и программах — ИИ-помощник предоставит всю нужную информацию по текстовому запросу. Также решение позволит получать краткие обзоры документов, автоматически сравнивать разные их версии. Кроме того, ИИ-помощник может выявлять тренды и риски, создавать структурированные отчеты и формировать подсказки для сотрудников.

Решение разработано на основе большой языковой модели Cotype, созданной MTS AI специально для бизнеса, и метода RAG (генерация с извлечением данных). Этот метод предполагает, что к имеющейся у языковой модели базе знаний добавляется информация из корпоративных источников. Таким образом, LLM может дать пользователю более полный и точный ответ по сравнению с общедоступными большими языковыми моделями. RAG особенно полезен в задачах, требующих доступа к актуальной или специфической информации, например, в чат-ботах поддержки клиентов или системах ответов на вопросы.

«Мы создали не просто инструмент для автоматизации рутинных процессов, а решение, которое доказало свою эффективность, точность и безопасность работы с банковской информацией», — отметил Дмитрий Марков, исполнительный директор MTS AI.

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