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R-Vision и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость продуктов

Компании R-Vision и НТЦ ИТ РОСА объявили о завершении тестирования на совместимость продуктов — технологии для автоматизации процесса управления инцидентами информационной безопасности R-Vision ЦКИБ и операционной системы «РОСА Хром». По итогам тестирования были подписаны двусторонние сертификаты, подтверждающие успешное взаимодействие между продуктами. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Совместимость R-Vision ЦКИБ и операционной системы «РОСА Хром» обеспечивает плавный переход на отечественные решения и снижает риски возникновения проблем при интеграции различных систем. Это, в свою очередь, способствует повышению уровня информационной безопасности организаций и снижению затрат на обслуживание и поддержку систем.

R-Vision ЦКИБ и «РОСА Хром» разработаны с учетом требований российского законодательства и специфики отечественного рынка. Они соответствуют четвертому уровню доверия к средствам защиты информации и обеспечения безопасности информационных технологий, установленному ФСТЭК России. Это подтверждает их надежность и эффективность в обеспечении информационной безопасности организаций. Совместное применение отечественных решений позволит осуществить фактическое импортозамещение в ключевых отраслях экономики и укрепить технологический суверенитет страны.

«Разработчики программного обеспечения активно работают над тем, чтобы снизить зависимость от иностранных вендоров. Мы также ведем активную работу в этом направлении — создаем экосистему продуктов для информационной безопасности, — отметил Владимир Оралов, руководитель отдела технологического партнерства и клиентского опыта R-Vision. — Совместимость продуктов R-Vision ЦКИБ с ОС «РОСА Хром» — это важный шаг в развитии комплексных решений для повышения технологического суверенитета российской ИБ-отрасли. Партнерство с НТЦ ИТ РОСА открывает новые возможности для клиентов. Оно позволяет предложить пользователям ОС «РОСА Хром» современный инструментарий, а также обеспечивает высокий уровень информационной безопасности. Это особенно актуально для промышленной и финансовой отраслей, где вопросы кибербезопасности становятся все более важными».

«Переход от использования зарубежных технологий к применению российских продуктов требует тщательного планирования и подготовки. Необходимо проанализировать существующие системы и определить, какие из них можно заменить на российские аналоги. Этот процесс важен как для государственных структур, так и для компаний из различных сфер экономики. Применение российских решений позволит осуществить замещение импорта в соответствии с современными требованиями информационной безопасности, — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании РОСА. Мы очень ценим профессионализм нашего партнера и рады сообщить о совместимости наших операционных систем с технологией R-Vision ЦКИБ. Это дает нам новые возможности для развития наших продуктов и помогает эффективно решать задачи клиентов».

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