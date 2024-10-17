«Гарда» в три раза сокращает время на обработку данных при проверке контрагентов и сотрудников

«Гарда Аналитика» ускорит принятие решений при выборе контрагентов, найме и проверке сотрудников. В новой версии системы расширен инструментарий оценки рисков, определения скрытых связей и конфликтов интересов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Повышение эффективности работы системы стало возможным за счет применения механизма скоринга физических и юридических лиц. Он позволяет получить средневзвешенную оценку благонадежности на основании выявленных фактов в рамках проведенных проверок. Настройка скоринговых моделей максимально гибкая, кроме того, разработчики усовершенствовали работу с факторами риска.

Новая версия «Гарда Аналитика» минимизирует риски при принятии решений о сотрудничестве с контрагентами. Это обеспечивается расширенной интеграцией с официальными данными Федеральной налоговой службы по бухгалтерской отчетности юридических лиц и подключением восьми новых источников информации.

Обновление системы позволяет сократить время принятия решений о совместной деятельности с компаниями или физическими лицами благодаря оценке финансовой устойчивости и надежности, применению новых факторов риска и снижению времени ожидания ответов от дополнительных источников данных в три раза.

«В ближайших релизах планируется подключение порядка 30 новых источников данных, – сказал руководитель продукта «Гарда Аналитика» Алексей Соколов. – Это поможет пользователям системы получать более подробную и всестороннюю информацию о проверяемых объектах. А расширение возможности поиска связей и конфликтов интересов повысит прозрачность проведения закупок и тендеров».

Для улучшения функции поиска конфликта интересов в релиз «Гарда Аналитика 1.25» добавлен новый тип связи для физических лиц «Похожие», что дает возможность находить пересечения даже если известны только их ФИО.