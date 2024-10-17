МТС RED: Сибирь вошла в тройку регионов-лидеров по количеству DDoS-атак

Компания МТС RED (ООО «Серенити сайбер секьюрити») сообщает: почти 14% DDoS-атак в этом году пришлось на организации Сибирского федерального округа. МТС RED выявила значимый рост количества хакерских атак на организации ИТ-сферы и на транспортные компании в III квартале 2024 г. За этот период провайдер кибербезопасности отразил кратно больше DDoS-атак на веб-ресурсы компаний данных отраслей, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди региональных интернет-ресурсов тройку лидеров по числу направленных на них DDoS-атак замыкают сайты Сибирского федерального округа. На Сибирь пришлось 13,7% атак от общего числа. На втором месте – Уральский федеральный округ – 18,2% инцидентов. На первом месте оказались сайты Центрального федерального округа – на организации этого региона пришлось 29% атак.

Наиболее впечатляющий прирост объема атак как в абсолютном, так и в относительном выражении, в III квартале 2024 г. показала сфера ИТ. Так, в августе число атак на сайты ИТ-организаций увеличилось на 58,3% по сравнению с июлем, а в сентябре – на 42,7% по сравнению с августом, достигнув отметки 3200 атак. В общей сложности за III квартал 2024 г. МТС RED зафиксировал свыше 6800 DDoS-атак на веб-ресурсы ИТ-организаций.

Сравнимый по интенсивности относительный прирост DDoS-атак также продемонстрировала транспортная сфера: 30% рост в августе к июлю и 70% рост – в сентябре к августу. Вполне ожидаемым в III квартале 2024 г. стал и рост количества DDoS-атак на образовательные и научные организации.

«Информационные технологии сегодня являются одной из наиболее значимых в масштабах страны сфер, обеспечивающих бесперебойную работу цифровой инфраструктуры даже в самых отдаленных уголках. Поэтому внимание злоумышленников к ней закономерно растет. Что касается транспорта, образования и науки, здесь наблюдается традиционный рост DDoS-атак в третьем квартале в связи с началом учебного года и бархатного сезона», – отметил технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании МТС RED Дмитрий Монахов.

Больше всего – 44,5% DDoS-атак – в III квартале 2024 г. пришлось на сентябрь, 31,6% – на июль, 23,9% – на август. Самая продолжительная из отраженных DDoS-атак длилась свыше 72 часов, от нее защитили столичную компанию финансовой сферы. Это рекордная по длительности DDoS-атака на российские веб-ресурсы, зафиксированная МТС RED в 2024 г.