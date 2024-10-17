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«T2» и «ОТП Банк» подписали соглашение о сотрудничестве в области противодействия мошенничеству

«T2», российский оператор мобильной связи, и «ОТП Банк» объявили о подписании стратегического соглашения о сотрудничестве, направленного на использование больших данных и передовых технологий машинного обучения для совершенствования кредитного скоринга и повышения безопасности финансовых услуг.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор компании «T2» Антон Годовиков и президент «ОТП Банка» Илья Чижевский.

«ОТП Банк» на протяжении многих лет применяет классические инструменты скоринга для анализа кредитоспособности заемщиков, что позволяет минимизировать риски и обеспечивать высокое качество финансовых услуг. Благодаря сотрудничеству с оператором мобильной связи банк планирует внедрить передовые модели машинного обучения, разработанные «Т2», что позволит обогатить существующие методики кредитного анализа поведенческой аналитикой.

Данное сотрудничество создаст возможности для улучшения точности прогнозирования финансового поведения клиентов и позволит разрабатывать более персонализированные и эффективные продукты. Внедрение новых технологий не только позволит предложить клиентам более подходящие решения по кредитованию, но и повысить безопасность и надежность финансовых операций для граждан.

Антон Годовиков, генеральный директор компании «T2», сказал: «Мы видим колоссальный потенциал в объединении наших компетенций в области аналитики данных и финансовых технологий. Благодаря более глубокому анализу поведения клиентов и детальному изучению паттернов их активности, мы можем значительно улучшить системы управления кредитными рисками, обнаружения и предотвращения мошенничества как для самих клиентов, так и для банков. Это позволяет минимизировать угрозы и сделать финансовые операции более прозрачными и безопасными, укрепляя доверие пользователей к цифровым финансовым инструментам».

Илья Чижевский, президент «ОТП Банка»: «Это стратегическое соглашение — важный шаг в нашей работе по повышению уровня эффективности организации, а также безопасности наших клиентов. Мы уверены, что интеграция новых моделей машинного обучения позволит нам не только лучше понять потребности клиентов, но и предложить более гибкие и безопасные решения. Мы стремимся дать лучшее нашим клиентам, и данное партнерство — яркий пример того, как эффективное межотраслевое сотрудничество может привести к инновациям в финансовом секторе».

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