Компания «Фродекс» продемонстрирует возможности продукта Vulns.io Enterprise VM на CNews FORUM 2024

Компания «Фродекс» примет участие в ежегодном CNews FORUM 2024, одном из крупнейших мероприятий в сфере информационных технологий и цифровой трансформации. В рамках форума компания представит один из своих ключевых продуктов — многофункциональную систему управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM, позволяющую повысить уровень защищенности IT-инфраструктур любого масштаба.

На стенде «Фродекс» эксперты компании продемонстрируют процесс автоматизации выявления уязвимостей и покажут, как с помощью Vulns.io Enterprise VM можно сократить время на аудит ИT-инфраструктуры любого масштаба, оперативно устранять обнаруженные проблемы.

Участники форума смогут ознакомиться с функционалом продукта, который предоставляет все необходимые инструменты для: выявления уязвимостей ОС и установленного ПО серверов и рабочих станций, а также сетевых устройств и docker-образов (в реестрах или на хостах); приоритизации уязвимостей по различным подходам, включая методику ФСТЭК; патч-менеджмента — обновления уязвимого ПО и контроля устранения уязвимостей, позволяющего наглядно отобразить изменение состояния актива.

При аудите инфраструктуры система Vulns.io Enterprise VM обеспечивает высокую скорость сканирования и способна обрабатывать огромные объемы данных одновременно, выявляя уязвимости десятков тысяч активов. Благодаря чему служба информационной безопасности будет иметь всегда актуальную информацию о состоянии инфраструктуры, что в свою очередь позволит ИБ-специалистам сосредоточить внимание на критически опасных уязвимостях и своевременном их устранении.

Vulns.io Enterprise VM позволяет повысить эффективность ИБ-процессов за счет автоматизации аудита и сократить время и ресурсы, затрачиваемые на ручные проверки. Простота использования системы, возможность гибкой настройки под конкретные нужды заказчика и горизонтального масштабирования в среде Kubernetes делает этот продукт особенно интересным для крупных компаний с динамически развивающимися и растущими ИT-инфраструктурами.

На CNews FORUM 2024 посетители стенда «Фродекс» смогут не только познакомиться с продуктом, но и обсудить конкретные сценарии использования Vulns.io Enterprise VM для решения задач информационной безопасности в своих компаниях. Эксперты компании ответят на вопросы и помогут оценить, как решение может быть интегрировано в существующие ИТ-процессы, обеспечив надежную защиту инфраструктуры от киберугроз.