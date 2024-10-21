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ГК «Солар»: интерес к теме кибербезопасности в России за два года вырос почти на 35%

Общее количество публикаций в российских СМИ на тему кибербезопасности за последние два года — со II квартала 2022 г. по II квартал 2024 г. — увеличилось на 34%, до 486 тыс. Это следует из результатов аналитики ГК «Солар». В ходе анализа было изучено более 30 тыс. российских медиа, включая радио, газеты, журналы, онлайн-издания, отраслевые порталы и тематические блоги.

За II квартал 2024 г. число публикаций в медиа по теме ИБ составило 58 тыс. (+34% в сравнении со II кварталом 2022 г.), а за первое полугодие текущего года — 115 тыс., что является самым высоким показателем за последние два года). Статистика показывает, что тема кибербеза становится все более значимой в обществе.

Параллельно растет и интерес ИБ-экспертов к отраслевым мероприятиям. Это означает, что все больше ИБ-специалистов желают поделиться своей экспертизой с разной аудиторией — от представителей госструктур и крупных компаний до малого и среднего бизнеса и обычных пользователей.

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