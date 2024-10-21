Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Техническая защита
|

Ключевые носители Esmart Token совместимы с приложением «Окуляр ГОСТ»

Команды Esmart и компании «Лаборатория 50» завершили испытания своих продуктов и подтвердили полную совместимость ключевых носителей Esmart Token ГОСТ и Esmart Token 192K с бесплатным приложением для работы с документами PDF «Окуряр ГОСТ» версии 21.11.70.32. Результаты тестирования официально заверены двусторонним сертификатом.

Ключевые носители Esmart представлены двумя моделями: Esmart Token ГОСТ, сертифицированным ФСБ России по классам КС1 / КС2 / КС3, и Esmart Token 192К, сертифицированным ФСТЭК России. Оба устройства обладают высоким уровнем безопасности и выполнены в прочном металлическом корпусе. Esmart Token ГОСТ создан на основе отечественной микросхемы первого уровня MIK51 производства «Микронf», что делает его доверенным решением для генерации ключей, формирования и проверки электронной подписи, а также строгой многофакторной аутентификации. Esmart Token 192K отличается увеличенным объемом памяти для пользователя и совместимостью с операционными системами Windows, macOS и Linux.

Приложение «Окуляр ГОСТ» представляет возможности просмотра, печати и рецензирования электронных документов, книг и журналов. Оно полностью поддерживает русский язык и является альтернативой проприетарным программам в среде Windows и Linux. «Окуляр ГОСТ» включено в реестр отечественного ПО и поддерживается операционными системами Ubuntu, Debian, Fedora, «Альт», Astra Linux, «Ред ОС», «Роса» и Windows. Приложение также предоставляет поддержку формата ЭП CAdES и встроенных подписей.

Совместимость ключевых носителей Esmart Token с приложением «Окуляр ГОСТ» открывает новые возможности для российских пользователей, так как приложение «Окуляр ГОСТ» – первый и на данный момент единственный полноценный импортозамещающий аналог Adobe Acrobat Reader, отмечают в компаниях. Таким образом, «симбиоз» токенов Esmart Token и приложения «Окуляр ГОСТ» позволяет пользователям в России использовать удобные и безопасные инструменты для работы с электронными документами в PDF в максимально комфортном формате без компромиссов с безопасностью или функционалом.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

Через популярный файловый сервер идет распространение троянов и криптомайнеров

Как правильно внедрять RPA в компании

Беспилотный автомобиль Waymo был остановлен полицией

От перегрузки к фокусировке: изучаем роль современных HMI в промышленной автоматизации

Неуловимый вредонос три года добывал криптовалюты на Linux-серверах

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще