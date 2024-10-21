Security Vision создала SOC в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Кафедра ИУ10 «Защита информации» и компания Security Vision создали центр мониторинга кибербезопасности (SOC), который будет заниматься мониторингом информационной инфраструктуры университета. В рамках работы центра будут обеспечены отслеживание киберугроз, мониторинг подозрительных событий, выявление инцидентов и оперативное реагирование на них. Данная работа является неотъемлемой частью реализация стратегий по повышению информационной безопасности в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Кроме того, SOC станет образовательной платформой для студентов и слушателей программ дополнительного профессионального образования, предоставляя им возможность получать практические навыки работы в области информационной безопасности.

В центре мониторинга установлен и успешно работает программный продукт Security Vision Next Generation SOAR с функциональностью SIEM, обеспечивающий автоматизированное реагирование на инциденты информационной безопасности, а также система комплексного управления уязвимостями Security Vision VM и система управления активами и инвентаризацией Security Vision AM. Быстрыми темпами идет работа по внедрению других продуктов Security Vision.

Также в SOC МГТУ установлены «Континент 4» — NGFW (Межсетевой экран нового поколения) от компании «Код Безопасности» и операционная система Alt Linux от «Базальт СПО».

Работу центра мониторинга обеспечивают специалисты Security Vision. Кроме того, в ней принимают участие преподаватели и студенты кафедры ИУ10 «Защита информации», которые работают в качестве аналитиков, что предоставляет им уникальные возможности для получения практического опыта.

«При создании центра мы опирались на российские решения, начиная с операционных систем и заканчивая решениями в области обеспечения и мониторинга кибербезопасности, в частности, компании Security Vision, которые на сегодняшний день отвечают всем стандартам и требованиям для функционирования современных Центров мониторинга кибербезопасности. Это демонстрирует высокую зрелость наших технологий по сравнению с ушедшими иностранными аналогами. Открытие центра мониторинга кибербезопасности на базе университета — это не только важный шаг к защите данных и инфраструктуры высших учебных заведений, но и уникальная возможность для образовательной синергии. Обеспечивая контроль за событиями кибербезопасности, мы создаём площадку для обучения будущих специалистов, которые смогут на практике осваивать передовые технологии и методы противодействия киберугрозам», — сказал руководитель SOC Николай Гончаров (Security Vision).

В перспективе в рамках деятельности SOC планируется коммерциализация за счет оказания услуг по мониторингу и реагированию на кибератаки для внешних организаций. Это позволит расширить спектр возможностей SOC и привлечь дополнительные ресурсы для его развития.