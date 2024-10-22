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Мошенники начали использовать популярные бренды для схем обмана с оплатой за просмотр видео

Российская компания, оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис») выявила новую схему мошеннических действий, направленную на выманивание денег у россиян. Мошенники предлагают посмотреть рекламу в обмен на получение выплаты. Если раньше для этой схемы использовались безымянные телеграм-каналы, то теперь мошенники действуют якобы от лица известнейших российских брендов. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

Новая схема мошенничества обнаружена благодаря автоматическому сервису для комплексной защиты от цифровых угроз Smart Business Alert (SBA).

В последние недели набирает обороты новая волна мошеннических схем, связанных с обещанием оплаты за просмотр рекламных видеороликов. Мошенники используют известные торговые марки для привлечения жертв, что делает их схемы более убедительными. Злоумышленники задействуют сайты, замаскированные под опросы популярных брендов. На одном из таких сайтов от имени сети магазинов «Магнит» предлагается пройти опрос и получить вознаграждение в размере 3000 руб.

После прохождения опроса пользователей перенаправляют к так называемому «менеджеру», который советует продолжить общение с Telegram-ботом для просмотра рекламных роликов. На этом этапе начинается ключевая часть мошенничества: пользователям предлагают вывести заработанные деньги, но требуют оплатить комиссию. После внесения средств жертвы блокируются, а мошенники исчезают.

Такое изменение мошеннической схемы говорит о том, что многие россияне стали быстрее распознавать мошеннические действия в интернете и преступникам становится все труднее обманывать пользователей. Чтобы увеличить доверие к своим площадкам, мошенники начали действовать от лица общеизвестных брендов.

«Наш сервис может быстро выявлять новые угрозы благодаря анализу больших объемов данных в реальном времени. Алгоритмы сервиса подстраиваются под новые тенденции цифровых атак, анализируя актуальный информационный фон и поведение злоумышленников. Особенность этого кейса заключается в том, что мошенники используют для привлечения людей известные бренды, добавляя иллюзию надежности. Это позволяет злоумышленникам более эффективно манипулировать доверием пользователей, создавая ложное впечатление официальности. Сейчас в Smart Business Alert работает поддержка API для автоматизации процессов и отправка фидов данных в реальном времени. Эти функции обеспечивают эффективное взаимодействие с другими системами ИБ и оперативное реагирование», — сказал генеральный директор «ЕСА ПРО» Лев Фисенко.

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