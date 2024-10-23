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«Битрикс24» приглашает «белых хакеров» в программу Bug Bounty

«Битрикс24» — сервис для совместной работы и управления бизнесом. Для повышения безопасности платформы компания приглашает «белых хакеров» протестировать ее инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Текущая программа на Standoff365 Bug Bounty является приватной, охватывает коробочную и облачную версию платформы. Уже сейчас исследователи могут протестировать веб-версию «Битрикс24» и новые продукты для клиентов. Получить приглашение к программе можно через личный кабинет в Standoff365.

«Вместе с Positive Technologies мы запустили программу в приватном режиме и получили первые отчеты в августе. В 2025 г. мы планируем перевести эту программу в публичный режим и увеличивать суммы выплат исследователям. Работа по Bug Bounty — важная мера для обеспечения защищенной инфраструктуры для любой компании», — сказал Роман Стрельников, руководитель направления по информационной безопасности «1С-Битрикс».

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