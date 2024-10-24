Подтверждена совместимость SpaceVM и vGate R2 4.95

Вендор решений виртуализации «Даком М» и ИБ-разработчик «Код Безопасности» провели испытания и подтвердили совместимость платформы SpaceVM с новой версией средства защиты информации (СЗИ) vGate R2 4.95. Эта интеграция открывает новые возможности для повышения уровня безопасности виртуальных инфраструктур в различных отраслях, включая банковскую сферу и другие бизнес-сегменты.

«Мы рады, что продолжаем углублять наше сотрудничество с «Кодом Безопасности». Успешное прохождение тестов на совместимость SpaceVM и vGate R2 4.95 – это важный шаг для наших клиентов. Интеграция продуктов позволит пользователям не только повысить уровень защиты своей ИТ-инфраструктуры, но и создать устойчивую основу для эффективного, долгосрочного планирования бизнес-процессов. Укрепление безопасности данных способствует снижению рисков, связанных с киберугрозами, что, в свою очередь, позволяет компаниям сосредоточиться на стратегическом развитии и инновациях, минимизируя потенциальные потери и обеспечивая стабильность операций», – сказал директор по продукту SpaceVM Алексей Мензовитый.

vGate R2 4.95 прошел инспекционный контроль ФСТЭК России, благодаря чему связка продуктов может использоваться в организациях, которые относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), а потому должны отвечать повышенным требованиям безопасности.

«Код Безопасности» давно зарекомендовал себя как надежный разработчик средств защиты информации для сред виртуализации. Мы регулярно проводим испытания vGate, и на сегодняшний день решение совместимо с большим количеством разнообразных отечественных платформ. Сотрудничество с «Даком М» – очередная веха развития продукта. Подобный технологический тандем – хороший пример решения, которое отвечает как требованиям безопасности, так и требованиям бизнеса», – сказал ведущий эксперт отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности» Евгений Тарелкин.

Новая версия vGate R2 4.95 включает в себя ряд улучшений, например, увеличенную производительность межсетевого экранирования для сценариев с большим количеством правил фильтрации. Также повышен комфорт эксплуатации решения для ИБ-администраторов: в Web Console добавлена стартовая страница (Home page) с основными настройками, статусами продукта и новой HTML-документацией.

SpaceVM от «Даком М» обеспечивает высокую степень безопасности, что делает его подходящим выбором для организаций, стремящихся защитить свои данные. vGate, в свою очередь, предлагает возможности микросегментации сети, благодаря этому злоумышленники не смогут добраться до критических систем ИТ-инфраструктуры, даже если им удастся проникнуть через первый эшелон защиты.