«Интеллектуальные коммуникации» запустили услугу по ИБ-аутсорсингу и подписали договор с заказчиком

ИТ-компания «Интеллектуальные коммуникации» заключила договор о сотрудничестве с разработчиком ИБ-средств «СерчИнформ» и подписала контракт с производственной организацией на оказание услуг по аутсорсингу информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

ИБ-аутсорсинг – сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика. В услугу входит специализированное ПО (DLP, DCAP и система профилирования сотрудников), внештатный ИБ-аналитик, мониторинг ситуации в компании. Это альтернатива штатной службе ИБ для тех компаний, у которых нет возможности выстраивать защиту самостоятельно. «Интеллектуальные коммуникации» используют сервис аутсорсинга информационной безопасности как для работы с заказчиками, так и для собственной защиты.

Первыми заказчиками стали действующие клиенты компании – «Интеллектуальные коммуникации» запустила пилоты в фармацевтической, ветеринарной, а также промышленной организациях. Недавно ИТ-провайдер подписал договор на услугу с производителем оборудования для нефтегазовой отрасли. В первый месяц ИБ-аналитик структурировал данные компании: хранение стало централизованным, изначально данные находились только на рабочих компьютерах сотрудников, появилась единая система контроля и управления информацией. Все файлы маркируются в зависимости от содержания. Это повышает защиту коммерческой информации и конструкторской документации заказчика сервиса.

Работа с DLP- и DCAP-системой от «СерчИнформ» помогла выявить и пресечь попытки передачи конструкторской документации конкурентам, неконтролируемое копирование информации на флешки, скачивание коммерческой информации в личные облака, нерациональное использование рабочего времени, переписку с кадровыми агентствами о смене работы. Сервис ИБ-аутсорсинга позволил компании нанять удаленных сотрудников, которых ранее руководство не могло трудоустроить из-за рисков для безопасности. Теперь действия «удаленщиков» прозрачны и подконтрольны.

«Чтобы наладить порядок в процессах, мы поделили аудиторию для контроля на 3 категории. Первая – сотрудники, взаимодействующие с финансами и клиентами. Вторая – уставшие или выгоревшие работники, которые часто совершают ошибки. Третья – удаленные специалисты, эта категория появилась сразу после их найма. Это позволило руководству увидеть пробелы в работе некоторых сотрудников, перераспределить их по новым проектам и клиентам или принять более строгие меры, вплоть до увольнения. — сказал Сергей Тумашев, генеральный директор «Интеллектуальные коммуникации». — При этом подконтрольные сотрудники могут использовать все современные методы коммуникаций (облака, мессенджеры, видеосвязь, почту, соцсети и т.п), и заказчик при этом будет уверен в сохранности важной документации. Сервис ИБ позволяет создать безопасную среду обмена разрешенными документами и сообщениями между сотрудниками заказчика и их клиентами, вовремя выявить и предотвратить утечку важной информации, персональных данных».

«ИБ-аутсорсинг для заказчика – инструмент, который позволяет без чрезмерных усилий получить всю информацию о происходящем в бизнесе. Кто, куда и с какой целью пересылает ценные данные, будь то клиентская база, финансовые и иные документы, сколько сотрудники тратят времени на нерабочие занятия, нет ли среди руководителей взяточников или откатчиков. В основном за услугой обращаются компании из сферы ритейла и производства: на эти отрасли приходится по 29% клиентов. Однако наши партнеры оказывают услуги и в других отраслях, например, в «Интеллектуальные коммуникации» за защитой данных обращаются и организации из медицинской сферы», – сказала Елена Гавриленко, руководитель направления франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ».

По данным «СерчИнформ», во время первичного аудита 71% компаний сталкиваются с попытками слива информации. Иногда сотрудники не осознают, что корпоративная информация – это ценность, а ее потеря – такое же преступление, как кража материальных ценностей. Выстроить процессы и наладить организационную работу внутренней информационной безопасности помогает сервис ИБ-аутсорсинга. Услуга позволяет обезопасить для компании коммуникацию между сотрудниками и клиентами, увидеть пробелы в ИБ и принять меры по их решению.