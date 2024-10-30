Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Импортонезависимость Искусственный интеллект axenix
|

Dataplan от NGR Softlab официально признан программным обеспечением в сфере искусственного интеллекта

Аналитическая платформа для решения ИБ-задач Dataplan, разработанная компанией NGR Softlab, получила статус программного обеспечения с искусственным интеллектом. Минцифры России подтвердило соответствие системы критериям, предъявляемым к продуктам с ИИ. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Dataplan анализирует данные с применением алгоритмов машинного обучения и ИИ для комплексной оценки состояния защищенности информационных систем. Платформа хранит и обрабатывает большие массивы данных, включая неструктурированные. ИИ-технологии она использует для выявления признаков скрытых угроз и помощи в снижении рисков нарушения безопасности информации и бизнес-процессов компании.

Встроенные в Dataplan интеллектуальные алгоритмы выполняют ряд сложновыполнимых традиционными инструментами задач. Например, помогают пользователям в принятии data-driven-решений при расследовании инцидентов ИБ и нарушении бизнес-процессов. Модуль ролевого моделирования Role Mining Application применяет ИИ для поиска и классификации объектов, выявления аномальных групп безопасности и пользователей службы каталогов для предотвращения утечки конфиденциальных данных. ИИ-модуль xBA Application на основе исторических данных обнаруживает признаки компрометации учетных данных, инсайдерской деятельности и других скрытых угроз безопасности. Кроме того, платформа предоставляет необходимые для расследования инцидентов безопасности данные в разные системы, например, SIEM, SOAR и т. п.

«Методы искусственного интеллекта платформы Dataplan делают работу офицеров ИБ эффективнее, помогая справиться с возрастающей сложностью обработки информации и скоростью изменения контекста. Платформа берет на себя автоматический анализ большого объема данных и предоставляет дополнительные сведения для принятия правильных решений, — сказал Дмитрий Пудов, заместитель генерального директора NGR Softlab. — Наши заказчики получают двойную выгоду: вместе с инновационным продуктом, способным решать нетривиальные задачи, им становятся доступны налоговые льготы, предоставляемые при приобретении и внедрении передовых отечественных технологий».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ

Московского программиста посадили на 13 с лишним лет за госизмену

10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы

В SolarWinds найден новый критический баг, позволяющий запускать произвольный код

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще