«ЭРА-ГЛОНАСС» передала экстренным службам более 410 тыс. аварийных вызовов от автомобилистов России

Количество аварийных вызовов, переданных спасателям за время работы госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», достигло отметки в 414 тыс. сообщений. Благодаря цифровому обмену данными со всеми действующими в стране «Системами-112» устройство вызова экстренных оперативных служб, подключенное к «ЭРА-ГЛОНАСС», в среднем за 19 секунд передает спасателям точные координаты и общие характеристики попавшего в ДТП автомобиля. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

В 81% случаев умное устройство в машине срабатывает в автоматическом режиме, что свидетельствует о высокой тяжести аварии, когда водители и пассажиры не могут вызвать помощь самостоятельно. Примерно 4% вызовов, поступающих через «ЭРА-ГЛОНАСС», не относятся к ДТП. Водители используют кнопку SOS в качестве инструмента взаимопомощи, в частности, если стали очевидцами различных происшествий в пути.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что на сегодняшний день к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено 11,7 млн автомобилей. Прирост показателя с начала 2024 г. превысил 1,5 млн машин. Увеличение количества подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобилей повышает безопасность все большего числа водителей, пассажиров и пешеходов на дорогах страны.

«Ежегодно «ЭРА-ГЛОНАСС» спасает тысячи жизней людей. Госинформсистема способствует соблюдению правила «золотого часа» в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение первых 60 минут после аварии, кратно повышает шансы спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах», - отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Истории спасения и статистика за девять лет работы системы подтверждают, что подключение транспортных средств к «ЭРА-ГЛОНАСС» стало эффективным цифровым инструментом повышения безопасности миллионов пользователей транспорта и достижения национальных целей развития, определенных Президентом России на период 2030-2036 гг., в части снижения смертности при ДТП.

Более половины сообщений система приняла с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов больше чем на 30 км, что увеличивает ценность каждой минуты для ускорения реагирования спасателей. В девяти из 10 случаев вызовы через «ЭРА-ГЛОНАСС» не дублировались из других источников - с мобильных телефонов свидетелей.