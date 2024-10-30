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ГК «Гарда»: рост рынка информационной безопасности достиг 30%

Дмитрий Шевцов, начальник управления ФСТЭК России, сообщил, что рынок информационной безопасности демонстрирует уверенный рост, вплоть до 30%. По итогам 2023 г. в России более чем в 2,5 раза увеличилось производство средств защиты информации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

ВрИО директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин подчеркнул важность объединения усилий регуляторов и бизнеса для минимизации рисков информационной безопасности и важность создания платформ противодействия мошенничеству.

Заместитель генерального директора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов отметил, что переход к партнерской модели взаимодействия с заказчиками позволит глубже понимать потребности рынка и оперативно адаптировать продуктовые решения под реальные задачи, в том числе в части защиты данных разной степени чувствительности.

К этому Глеб Шуклин, директор Ассоциации больших данных, добавил, что крупные российские компании уже более ответственно подходят к защите персональных данных (ПДн), предоставляя пользователям инструменты для управления их персональной информацией.

Сергей Шерстобитов, генеральный директор Angara Security, подтвердил, что, хотя в условиях импортозамещения российская промышленность и ИТ-специалисты сталкиваются с рядом сложностей, барьеры для иностранных поставщиков способствуют развитию отечественных технологий.

Сегодня защита данных проходит путь, которым до нее шла защита инфраструктуры: от набора конкретных решений до появления единого центра управления. Аналитики рынка информационной безопасности отмечают тренд на консолидацию различных средств обеспечения безопасности данных с точки зрения единого управления данными, их классификации и методов защиты. В ответ на общемировую тенденцию группа компаний «Гарда» представила концепцию интеграции различных средств и механизмов защиты данных как единой консоли управления с унифицированным управлением политиками защиты и консистентной моделью описания защищаемых данных вне зависимости от места и формата их хранения.

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