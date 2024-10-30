Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Облака
|

«МТС Web Services» за 9 месяцев отразила почти 20 тысяч кибератак на свою инфраструктуру

«МТС Web Services» за первые три квартала 2024 г. успешно отразила почти 20 тыс. кибератак на свою инфраструктуру, из них почти тысяча были критичными. Из отраженных атак в первые девять месяцев 2024 г. более 9 тыс. составляли DDoS. Еще чуть более 10 тыс. были сложными атаками на инфраструктуру провайдера, из них 940 отраженных атак – были критичными с точки зрения возможных последствий для бизнеса.

«Наравне с технологичностью нашим главным приоритетом остается обеспечение безопасности облачных технологий. Облачные провайдеры обладают колоссальным опытом в сфере ИБ, так как уже на протяжении многих лет успешно отражают атаки на свою инфраструктуру. Мы не останавливаемся на достигнутом и непрерывно продолжаем усиливать свою информационную безопасность, укрепляя наши системы и развивая меры по предотвращению угроз. Только с начала года наша команда ИБ увеличилась более чем в пять раз. Тысячи компаний доверяют нам свои данные и ИТ-системы», – отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС, CEO «МТС Web Services» Игорь Зарубинский.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

Московского программиста посадили на 13 с лишним лет за госизмену

Сергей Барбашин, Росбанк: Даже самая хорошо защищенная компания может стать жертвой разрушительной кибератаки

В SolarWinds найден новый критический баг, позволяющий запускать произвольный код

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще