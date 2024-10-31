Android-троян CraxsRAT ворует данные пользователей под видом мобильных приложений госучреждений

Специалисты департамента киберразведки компании F.A.C.C.T. фиксируют многочисленные атаки на российских и белорусских владельцев Android-устройств с использованием трояна CraxsRAT. Злоумышленники распространяют ВПО в мессенджерах под видом легитимных обновлений мобильных приложений популярных сервисов и госучреждений: «Госуслуг», Минздрава, Минцифры России, Центрального Банка России, а также операторов связи или антивирусов. Судя по всему, троян активно используется как финансово мотивируемыми группами, так и теми, чей целью является кибершпионаж. Об этом CNews сообщили представители F.A.C.C.T.

Начиная с лета 2024 г. специалисты департамента киберразведки компании F.A.C.C.T. фиксируют многочисленные атаки на российских и белорусских владельцев Android-устройств с использованием вредоносного программного обеспечения — CraxsRAT.

CraxsRAT – многофункциональный Android-троян, относящийся к классу RAT (Remote Access Trojan). Это вредоносное программное обеспечение, предоставляющее злоумышленникам возможность удаленного управления зараженным устройством. RAT может перехватывать сообщения и звонки, контролировать камеру и микрофон, отправлять уведомления, получать доступ к контактам, банковским данным, паролям, а также управлять устройством в реальном времени, создавая серьезные угрозы безопасности и приватности владельца. CraxsRAT, разработанный автором под псевдонимом «EVLF DEV», изначально основан на утекших в сеть исходных кодах вредоносного программного обеспечения SpyNote.

В ходе исследования угрозы экспертами департамента киберразведки было обнаружено более 140 уникальных образцов CraxsRAT. Что в свою очередь, в совокупности с данными, полученными из системы F.A.C.C.T. Fraud Protection, позволило сделать предположение о методах распространения CraxsRAT, а также изучить особенности его маскировки и функциональных возможностей.

Так, возможно предположить, что основным вектором распространения ВПО является социальная инженерия, используя которую атакующие предлагают пользователям через мессенджеры загрузить вредоносные APK-файлы, мимикрирующие под легитимные обновления приложений.

Среди семплов, выявленных специалистами компании F.A.C.C.T. Threat Intelligence на территории России, значительная часть маскировалась под приложения сервисов государственных и информационно-справочных услуг, антивирусное программное обеспечение, а также операторов связи. Среди фейков, например, были замечены названия таких ведомств и сервисов как «Госуслуги», Минздрав, Минцифры России, Центральный Банк России и т. д.

Кроме того, часть образцов ВПО распространялась под именами «СПИСОК.СВО2024», «Гос.Списки СВО», «списки военнопленных», «spiski», это, в свою очередь, при наличии особых условий, может указывать на возможное использования CraxsRAT в качестве инструмента кибершпионажа.

В Белоруссии злоумышленники прибегают к аналогичной тактике, маскируя свои программы под приложения популярных операторов сотовой связи.

По итогам анализа мимикрии ВПО, можно предположить, что CraxsRat используется как финансово мотивируемыми группами, так и теми, чей целью является кибершпионаж.

Совместно с сотрудниками Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России специалисты F.A.C.C.T. Threat Intelligence смогли исследовать, кроме образцов ВПО, еще и инфраструктуру злоумышленников.