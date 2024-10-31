Более 236 млрд руб. ежегодно теряет российский бизнес из-за от спам-звонков и немаркированных вызовов

Институт экономики роста им. П.А. Столыпина изучил степень экономического влияния негативных кибервызовов на финансовые показатели компаний и пользователей и предложил наиболее эффективные инструменты противодействия угрозам. Об этом CNews сообщили представители Института экономики роста им. П.А. Столыпина.

За последние восемь лет в России число преступлений, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, выросло в 11 раз. По данным МВД, почти половина таких преступлений совершается с помощью телефонной связи. Более 77% абонентов из числа опрошенных получают спам-звонки, а 94% респондентов сталкивались с телефонными мошенниками.

Институт Столыпина изучил эту проблему с точки зрения экономики.

«Сегодня кибервызовы – один из факторов, которые оказывают значимое влияние на финансовые показатели компаний и пользователей. Телефонное мошенничество, спам-звонки, растущее число немаркированных, неопределенных, несанкционированных вызовов влияют не только на психологическое состояние абонентов, их финансовую безопасность, но и на экономику бизнеса и страны в целом. Проблема неоптимального использования ресурсов пользователями телекоммуникационных услуг приводят к ущербу - издержкам и тратам, которые не являются продуктивными. Например, телемаркетинговые компании, которые продают товары и услуги посредством телефонных обзвонов, из-за недоверия к несанкционированным звонкам тратят около 50% своего времени впустую, а операторы получают ненужную нагрузку на сети. Наше исследование показало, что, с учетом количества занятых в экономике по итогам 2023 г. и размера средней зарплаты, связанные с этим финансовые потери для компаний и организаций достигают 236,2 млрд руб. в год и более. Поэтому рынку телекома необходимы решения, которые будут выгодны всем сторонам. Наше исследование показало, что ими могут стать сервисы маркировки входящих звонков», – сказал исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко.

Проблема телефонного мошенничества и большого количества несанкционированных звонков взята на контроль и на уровне федеральных властей. В 2023 г. в России начала работу система «Антифрод» – государственная платформа для борьбы с телефонным мошенничеством и для блокиров­ки звон­ков и SMS-сообщений с под­менных но­меров. Следующим этапом может стать появление общей базы телефонных номеров для операторов связи.

«Подготовлен законопроект, в соответствии с которым должны быть промаркированы все звонки от юрлиц, а также массовые звонки, критерии которых определит правительство. Для абонента, как мы полагаем, это должно быть бесплатно, а юрлиц обяжут предоставлять сведения о себе оператору связи. Будет создана объединенная база данных, в которой операторы смогут обмениваться «этикетками» звонков. Это взаимодействие должно будет происходить на уже существующих рыночных принципах», – сказал директор Департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Дмитрий Тур.

На российском рынке телекома уже есть сервисы, которые защищают абонентов от нежелательных звонков. Их предоставляют операторы мобильной связи, входящих в «большую четверку», а также виртуальные операторы и компании, работающие в сфере информационной безопасности. Опытом использования такого сервиса поделились и сами операторы.

«Наш сервис «Этикетка», позволяющий компаниям и брендам подписывать свои звонки, уже доказал свою эффективность: клиенты сами решают, отвечать ли на звонок, и это помогает повысить доверие к коммуникациям. Сервисом пользуется уже более 1500 юрлиц, свыше 250 млн звонков с его помощью было промаркировано. Для абонентов он бесплатный, для компаний и брендов платный, и это нормально – похожие продукты есть на рынке, а конкуренция сама отрегулирует цену на такую услугу. Наша задача как оператора обеспечить защиту и нести ответственность за каждый такой подписанный звонок, гарантируя, что передаваемая информация верна. Но выстроить комплексную защиту от спама и мошенничества для всего российского рынка можно, только объединив усилия операторов и крупных игроков рынка», – сказал заместитель генерального директора компании «ВымпелКом» Максим Зайков.

Решение проблем несанкционированных звонков с помощью маркировки может привести к появлению на российском рынке телекоммуникаций нового перспективного и капиталоемкого направления, связанного с развитием сервисов маркировки и востребованного как у физических лиц, так и у бизнеса. При средней годовой стоимость услуги маркировки звонков в 900-1000 руб. потенциальный объем этого рынка в России только для физлиц в ближайшие годы может превысить 20 млрд руб. (среднее значение по всем сотовым операторам) и более 90 млрд руб. – если отталкиваться от числа потенциальных абонентов всех провайдеров услуг связи. При этом важным является и социальный эффект, который позволит снизить негативное воздействие на абонентов при неизвестном спам-звонке.