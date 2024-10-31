Эксперты «Линзы» получили сертификацию по ключевым продуктам Positive Technologies

В рамках постоянного и тесного сотрудничества эксперты лаборатории инновационной защиты «Линза» прошли сертификацию по продуктам лидера результативной кибербезопасности – компании Positive Technologies. Полученная сертификация говорит о высоком уровне экспертизы системного интегратора и расширяет возможности по защите корпоративных инфраструктур заказчиков «Линзы».

Эксперты «Линзы» получили сертификацию по следующим продуктам Positive Technologies: MaxPatrol SIEM, MaxPatrol VM, MaxPatrol EDR, PT Network Attack Discovery, PT Multiscanner, PT Sandbox, PT Application Firewall, PT ISIM.

Кирилл Романов, менеджер по развитию бизнеса «Линзы»: «Прохождение сертификации по ключевым продуктам Positive Technologies — это показатель не только нашей экспертизы, но и готовности к решению самых сложных задач в области информационной безопасности. Эти знания позволяют нам не только эффективнее защищать инфраструктуры наших клиентов, но и быть уверенными в том, что мы предлагаем решения, которые отвечают всем современным требованиям».

Компания «Линза» образована путем выделения ИБ-экспертизы широкопрофильного федерального системного интегратора «Платформикс», также входящего в состав группы компаний «Базовые Решения», в отдельное юридическое лицо.