ГК «Солар»: социальные сети, фишинговые сайты и веб-реклама — самые популярные запрещенные ресурсы в школах, колледжах и лицеях

Эксперты ГК «Солар» проанализировали категории запросов, заблокированные в школах колледжах, техникумах, лицеях и других организациях общего и среднего профессионального образования за первую четверть 2024/25 учебного года. В тройку самых запрашиваемых запрещенных категорий вошли социальные сети, сервисы накрутки просмотров и фишинговые сайты для кражи паролей и банковских данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Запросы на ресурсы отправляли ученики с личных устройств, а также с персональных компьютеров, находящихся в образовательных учреждениях и подключенных к единой сети передачи данных (ЕСПД). Кроме того, активность могла исходить не только от самих учащихся, но и от мобильных приложений, установленных на устройствах детей. В ряде случаев, если устройство заражено вредоносным ПО, то зловред генерирует большой объем трафика, при этом пользователь даже не подозревает о его существовании.

В топ запрещенных категорий попали: социальные сети; веб-реклама и сервисы накрутки просмотров; онлайн-мошенничество, фишинг, поддельные сайты для кражи банковских данных, паролей, персональных данных; шпионское ПО и спам, куда попадают сервисы массовых e-mail-рассылок и СМС-бомберы; вредоносное ПО и вирусы; сайты глобальных поисковых систем; онлайн-казино и букмекерские конторы; онлайн-игры; сайты потокового воспроизведения музыки и видео.

Для понимания масштабов обрабатываемой информации, максимальное количество попыток доступа к таким сайтам за один учебный день доходит до 204579049. Этот показатель зафиксирован в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе. В других округах России цифры распределились следующим образом: Сибирский федеральный округ — 139006609 заблокированных запросов в день, Уральский федеральный округ — 89024567, Приволжский федеральный округ — 79650891, Центральный федеральный округ — 55982793, Северо-Западный федеральный округ — 50816949, Дальневосточный федеральный округ — 41407214 заблокированных запроса.

Это следует из данных аналитики Solar webProxy, шлюза веб-безопасности, который используется для контентной фильтрации и безопасного доступа к информационным ресурсам в государственных муниципальных образовательных учреждениях.

Фильтрация веб-ресурсов осуществляется с помощью собственного категоризатора Solar webProxy. Политика фильтрации включает проверки по нескольким десяткам тысяч ключевых слов и их комбинациям. Система обеспечивает доступ ко всем необходимым для обучения образовательным сайтам и сервисам, при этом блокируются запрещенные Роскомнадзором сайты, а также ресурсы, содержащие экстремистские и порнографические материалы, информацию о наркотиках, призывы к суициду, кибербуллинг и другие темы, опасные для психики детей.

«Solar webProxy еженедельно фиксирует свыше 5 млрд интернет-запросов к информационным ресурсам в школах по всей России и порядка 10% из них приходится на ресурсы, содержащие опасный контент. Наша система обеспечивает доступ только к необходимым для обучения сайтам и сервисам, одновременно блокируя ресурсы, представляющие опасность для детей. Однако во время каникул дети часто остаются без контроля, и совершают все те же запросы на опасные ресурсы из домашней сети. При этом даже самые безобидные поисковые запросы, совершаемые на устройстве без антивируса и пакета сетевой защиты, могут привести к печальным последствиям. Поэтому мы рекомендуем родителям внимательно следить за доступом своих детей в интернет, а также отслеживать историю поисковых запросов. Важно помнить, что к опасным сайтам можно легко добраться даже через поиск по картинкам», — отметила Анастасия Хвещеник, руководитель продукта Solar webProxy ГК «Солар».