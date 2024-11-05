Компания «Фродекс» начинает сотрудничество с Proway

Компания «Фродекс», российский разработчик решений по управлению уязвимостями и кибербезопасности, объявила о начале партнерства с Proway — российским широкопрофильным дистрибьютором ИТ-оборудования и программных решений. В рамках заключенного договора многофункциональная система по управлению уязвимостями Vulns.io Enterprise VM компании «Фродекс» станет более доступной для партнеров Proway, нуждающихся в решениях по кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Фродекс».

«Фродекс» предлагает решения по повышению уровня ИБ-безопасности, автоматизации санкционного комплаенса, антифроду, хардерингу. А также другие разработки, позволяющие снизить репутационные и финансовые риски организаций за счет своевременного выявления слабых мест их систем.

В рамках дистрибуторского договора, компания Proway получает возможность поставлять своим партнерам многофункциональную систему Vulns.io Enterprise VM, предоставляющую инструменты для всего цикла управления уязвимостями: выявления уязвимостей ОС и установленного ПО серверов и рабочих станций, а также сетевых устройств и docker-образов (в реестрах или на хостах); приоритизации уязвимостей по различным подходам, включая методику ФСТЭК; патч-менеджмента, позволяющего обновлять уязвимое ПО сразу после обнаружения уязвимостей и контролировать процесс их устранения с наглядным отображением изменения состояния актива.

Система изначально спроектирована разработчиком с таким расчетом, чтобы ее можно было использовать для управления уязвимостями в ИТ-инфраструктурах любого масштаба. При этом архитектура Vulns.io Enterprise VM позволяет поддерживать высокую скорость сканирования активов, независимо от их количества. Это делает продукт подходящим как для компаний малого и среднего бизнеса, так и крупных корпоративных сетей, в том числе критически важных отраслей.

Vulns.io Enterprise VM поддерживает более 20 операционных систем, в том числе российские Linux-дистрибутивы, что делает ее актуальной в современных условиях импортозамещения. Решение позволит компаниям защищать свои ИТ-инфраструктуры, при этом выполняя все требования законодательства России. Гибкость системы позволяет адаптировать ее под конкретные требования, процессы и специфические потребности организации.

Сотрудничество компании «Фродекс» с Proway позволит расширить перечень вариантов защиты критически важных данных для партнеров Proway, а также расширить доступность продукта «Фродекс» для компаний, которым необходимы инструменты по обеспечению комплексной киберзащиты ИТ-инфраструктур.

«В сегодняшних реалиях постоянных киберугроз обеспечение надежной и оперативной защиты ИТ-инфраструктуры от уязвимостей становится одной из важнейших задач. И не важно, крупный это бизнес или небольшая компания, — отметил Владимир Михайлов, руководитель департамента перспективных проектов компании «Фродекс». — Благодаря партнерству с Proway решение Vulns.io Enterprise VM станет доступно большему числу компаний, что позволит им не только своевременно выявлять и устранять уязвимости, но и минимизировать репутационные и финансовые риски, связанные с кибератаками».

«Включение Vulns.io Enterprise VM от «Фродекс» в наш портфель открывает новые горизонты для автоматизированного управления уязвимостями. Это решение обеспечивает партнерам Proway доступ к передовым технологиям в сфере информационной безопасности. Наше сотрудничество с «Фродекс» обещает стать важным этапом как в развитии обеих компаний, так и российского рынка информационной безопасности в целом», – сказал Дмитрий Захаренко, технический директор Proway Security.