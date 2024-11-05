Резиденты «Сколково» подтвердили совместимость системы расследования инцидентов Staffcop и решения для управления печатью Printum

Резиденты «Сколково» подтвердили совместимость системы расследования инцидентов Staffcop и решения для управления печатью Printum. Интеграция позволяет организациям эффективно управлять процессами печати, одновременно контролировать и фиксировать информацию, которая передается на печать, что особенно важно для расследования инцидентов внутренней информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Система резидента «Сколково» Printum обеспечивает централизованный контроль активов печати, позволяя устанавливать драйверы, управлять доступом пользователей к оборудованию, контролировать расход бумаги и картриджей, а также мониторить состояние оборудования. С помощью Printum администраторы могут отслеживать объемы печати и затраты, планировать закупки, устанавливать квоты и правила печати, обеспечивать безопасную печать с авторизацией по карте или пин-коду.

Дмитрий Двойников, генеральный директор Printum: «Интеграция со StaffCop — это еще один шаг к созданию надежного и безопасного контура управления информацией в российских компаниях. Совместное решение позволяет не только эффективно контролировать процесс печати, копирования и сканирования, но и обеспечивает высочайший уровень защиты конфиденциальных данных. Мы рады, что наши системы, разработанные в России, успешно взаимодействуют между собой, способствуя реализации комплексных проектов по импортозамещению».

Staffcop, система резидента «Сколково» «Атом безопасность», в свою очередь, позволяет фиксировать информацию, передаваемую на печать, и использовать ее для расследования инцидентов информационной безопасности. В случаях, когда данные могут быть использованы в нежелательных целях или переданы через корпоративные принтеры, Staffcop предоставляет возможность детализированного анализа этих событий.

Даниил Бориславский, директор по продукту «Атом безопасность» (входит в ГК «СКБ Контур»): «Интеграция с системой Printum дает нашим клиентам максимально эффективное и безопасное решение для управления информацией, отправляемой на печать. Рады, что наши системы работают безупречно в тандеме и обеспечивают как контроль, так и безопасность бизнес-процессов».

Игорь Бирюков, руководитель киберхаба Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ): «В последнее время наблюдаю прекрасный тренд среди участников проекта “Сколково” по информационной безопасности — совместимость решений. Это повышает качество самих разработок, так как самостоятельно наработанные данные каждой компании обогащают друг друга. Чем больше будет решений, не имеющих технологических “аллергий”, тем надежней будут наши системы, сети и данные».

Интеграция Staffcop и Printum позволяет организациям улучшить защиту конфиденциальных данных и контроль над активами печати, одновременно упрощает администрирование и снижает риски утечек информации.