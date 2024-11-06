«Лаборатория Касперского» помогла Интерполу в операции Synergia II

«Лаборатория Касперского» оказала Интерполу содействие в рамках операции Synergia II, направленной на борьбу с целевым фишингом, шифровальщиками и стилерами по всему миру. Компания поделилась индикаторами компрометации, связанными с различными киберугрозами. В результате операции выявили 100 подозреваемых, из них 41 человека арестовали. Ранее «Лаборатория Касперского» принимала участие в первой части операции, которая проходила осенью 2023 г.

Вторая часть операции, Synergia II, проходила с апреля по август 2024 г. и затронула страны Европы, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате было обнаружено около 30 тыс. подозрительных IP-адресов и серверов, более 75% из них заблокировали. Сотрудники правоохранительных органов также изъяли 59 серверов и 43 электронных устройства, включая ноутбуки, мобильные телефоны и жёсткие диски.

«Лаборатория Касперского» передала Интерполу данные о серверах управления и контроля, а также вредоносных серверах злоумышленников и заражённых хостах, через которые распространялись IoT-зловреды в разных странах. Помимо этого, компания поделилась информацией о ботнетах (сети заражённых устройств).

«Чтобы противостоять глобальной киберпреступности, необходимо, чтобы вендоры и правоохранительные органы могли объединять усилия. Пример этому — операция Synergia II. Вместе мы смогли разрушить вредоносную инфраструктуру и предотвратить атаки на сотни тысяч потенциальных жертв. Мы гордимся тем, что Интерпол собрал команду единомышленников из самых разных стран для борьбы с киберугрозами, чтобы делать наш мир безопаснее», — сказал Нил Джеттон (Neal Jetton), директор управления по борьбе с киберпреступностью Интерпола.

«Мы вносим свой вклад в борьбу с киберпреступностью по всему миру. Сотрудничество частных организаций и правоохранительных органов помогает не только усилить безопасность стран-участниц Интерпола, но и повысить общий уровень глобальной киберустойчивости. Благодаря этому партнёрству мы повышаем стандарты кибербезопасности и задаём высокую планку для создания более безопасной цифровой среды в мировом масштабе», — отметила Юлия Шлычкова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами.

«Лаборатория Касперского» активно участвует в операциях Интерпола. Компания помогала бороться с мошенничеством во время Олимпийских игр 2024 г. в Париже. Сотрудничество «Лаборатории Касперского» с международными правоохранительными органами отражает приверженность компании совместной борьбе с киберугрозами. Подобные партнёрства помогают компании развивать собственные защитные решения для обеспечения проактивной защиты пользователей от киберугроз.