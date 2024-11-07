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Руцентр поможет консолидировать онлайн-активы компаний

С 12 ноября 2024 г. «Руцентр» начнет подключать российские компании к корпоративному управлению онлайн-активами. Об этом в кулуарах CNews Forum сообщил Игорь Селиванов, исполнительный директор «Руцентра».

«Руцентр» трансформирует продуктовую линейку и запустит премиальное обслуживание для юридических лиц с доменными портфелями высокого чека. Для компаний будет доступен полный набор опций с повышенной защитой доменных имен, возможностью подключения нескольких аккаунтов под один управляющий договор с централизованным управлением доменным портфелем и персональной выделенной техподдержкой.

«В условиях постоянно растущих киберугроз во главу угла бизнеса встает вопрос безопасности собственных онлайн-активов. В первую очередь, это касается содержания доменного портфеля и соблюдения параметров его безопасности. Руцентр поможет предусмотреть возможные риски и консолидировать ключевую интернет-инфраструктуру бизнеса в едином защищенном контуре — предзаказ уже оформили более 60 крупнейших российских компаний», — сказал Игорь Селиванов, исполнительный директор «Руцентра».

«Руцентр» усиливает специализацию на обслуживании юридических лиц и фокусируется на продуктах и сервисах для крупного и среднего бизнеса.

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