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Сбербанк вернул россиянам более одного 1 млрд руб. со счетов дропов

Сбербанк сотрудничает с другими кредитными организациями и правоохранительными органами для своевременной блокировки денег на счетах дропперов, чтобы они не смогли обналичить украденные средства. Всего с начала 2024 г. банк вернул гражданам более 1 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Злоумышленники ищут дропов в интернете, обещая им легкий заработок за обналичивание денег, а также за продажу персональных данных и банковских карт. В том числе в дропперство граждане попадают обманным путем, часто даже не подозревая, что по сути стали соучастниками преступлений.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «"Сберу" известно около 200 дроп-сервисов, активно действующих в теневом сегменте интернета. Помимо этого, существуют сотни более мелких групп и даже одиночек, которые под прикрытием бизнеса с криптовалютой выводят похищенные мошенниками деньги. Мы успешно проводим мероприятия по возврату денег клиентам со счетов дропов. "Сбер" сначала блокирует денежные средства, если они попали к дропу, затем мы проактивно, то есть, не дожидаясь судебного решения, возвращаем клиенту деньги — сохраняя его время и нервы. Далее мы уже самостоятельно берем на себя судебные хлопоты. Благодаря четко отработанному механизму взаимодействия с правоохранительными и судебными органами, а также с другими банками нам с начала года удалось вернуть россиянам со счетов дропов более 1 млрд руб. Отмечу, что всего за январь-октябрь мы предотвратили хищения на сумму более 270 млрд руб».

В настоящий момент в России большинство дропов — граждане до 24 лет, при этом Сбербанк и дальше фиксируеn рост вовлечения среди молодежи, для которых характерен интерес к легкому заработку.

В будущем дропы могут столкнуться с органическими со стороны финансово-кредитных организаций, а в скором времени дропперство может стать уголовно наказуемым — в Правительство России направлен соответствующий законопроект. Учитывая масштаб проблемы, необходимо продолжить бороться с дропперством комплексно и сообща всеми участниками рынка, включая банки, регуляторов и правоохранительные органы.

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