Экспертиза Positive Technologies будет применяться для повышения защищенности отечественного ПО, использующего технологии искусственного интеллекта

Компания Positive Technologies, АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» и «Фонд содействия развитию безопасных информационных технологий» подписали трехсторонний договор о присоединении компании Positive Technologies к консорциуму исследований технологий доверенного и защищенного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Деятельность консорциума нацелена на внедрение принципов безопасной разработки ИИ для решения государственных задач, поставленных в соответствующих национальных проектах. Ключевые цели консорциума — совершенствование разработки и тестирования технологии доверенного и защищенного ИИ, создание методик и рекомендаций по исследованию его безопасности; исследование и повышение уровня защищенности отечественных программных продуктов и программно-аппаратных комплексов, применяющих технологии доверенного и защищенного ИИ.

Многолетняя экспертиза Positive Technologies в области практических исследований защищенности, привнесенная в консорциум, позволит исследовать и описать новые угрозы, характерные именно для информационных систем с ИИ, обеспечить эффективный аудит безопасности используемых технологий искусственного интеллекта, а также защищенность технологических процессов его проектирования, разработки и эксплуатации.

«Наша цель — повысить защищенность, киберустойчивость и, как следствие, безопасность для конечного пользователя всех предоставленных участниками консорциума наработок в области ИИ: прикладных, отраслевых, специализированных, — сказал Сергей Ломака, директор по стратегическим проектам Positive Technologies. — Консорциум предоставляет уникальную возможность проводить полный цикл исследований, подтверждать их результаты на „живых“ системах с ИИ и разрабатывать реально востребованные и максимально эффективные продукты Positive Technologies для обеспечения кибербезопасности».

Одним из стратегических направлений своей работы в рамках консорциума эксперты Positive Technologies видят свое участие в создании реестра доверенных безопасных решений ИИ, а также развитие прикладных сценариев использования ИИ для обеспечения кибербезопасности, которые могут быть масштабированы на центры противодействия киберугрозам. В частности, речь идет о внедрении решений ИИ для оказания помощи операторам SOC — автоматизации и снижения рутинной нагрузки при принятии решений, выявления и прогнозирования таргетированных, сложных и комбинированных атак.