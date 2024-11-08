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«Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3

«Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения для построения надежной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.3. Теперь проверка качества каналов связи будет полностью автоматической благодаря технологии Link State Control, что поможет обеспечить стабильность соединений и снизит нагрузку на профильных специалистов. Также появилась возможность шифрования данных с помощью алгоритмов ГОСТ: это позволит компаниям соблюдать требования регуляторов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В любой программно-определяемой сети необходимо регулярно проверять качество и доступность каналов связи, чтобы в случае ухудшения ситуации оперативно переходить на более стабильные соединения. В Kaspersky SD-WAN 2.3 значительно улучшен механизм проверки состояния туннелей, построенных через каналы связи. Технология Link State Control позволит отказаться от ручной настройки: проверка будет происходить автоматически на уровне протокола, а состояние каждого туннеля будет измеряться по отдельности. Поиск любых сбоев в каналах и туннелях займет менее секунды, что упростит работу администраторов сетевой инфраструктуры и обеспечит еще более надежное соединение.

ГОСТ-шифрование. Еще одно важное изменение — появление поддержки шифрования передаваемых данных с помощью алгоритмов ГОСТ (криптографическая защита по государственному стандарту). Теперь компании смогут развивать надёжную сетевую инфраструктуру на базе программно-определяемых сетей SD-WAN, соблюдая при этом требования регуляторов.

Другие важные обновления: оптимизирован установщик Kaspersky SD-WAN; поддержка виртуальных исполнений Kaspersky SD-WAN Edge Service Router Model 1 — Model 4 (vKESR-M1-M4); улучшен алгоритм удаления устройств CPE; добавлен механизм перезапуска процесса регистрации CPE; повысилось удобство работы с интерфейсом ZTP — автоматической удалённой настройкой сетевых устройств; добавлены утилиты, улучшающие управление безопасностью и повышающие удобство использования.

«Стабильная и безопасная связь между филиалами компании имеет важное, а в некоторых случаях — критическое значение для работы организаций. Поэтому мы продолжаем совершенствовать технические возможности Kaspersky SD-WAN и делать его ещё более удобным. Обновления позволят эффективнее переключаться между разными каналами связи и обеспечат дополнительный способ защиты данных при передаче по сети с помощью ГОСТ-шифрования», — сказала Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

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