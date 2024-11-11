StormWall: мощность DDoS-атак в России достигла критического уровня

Злоумышленники продолжают усиливать кибератаки на российские компании, используя самые разные способы для достижения максимального результата. В III квартале 2024 г. хакеры сделали акцент на запуске мощнейших DDoS-атак, применяя ботнеты нового поколения. По данным экспертов компании StormWall, мощность атак в России в III квартале этого года достигла критического уровня и составила 1,7 Тбит/с. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall.

Аналитики компании выявили, что DDoS-атаки с максимальной мощностью до 1,7 Тбит/с были запущено на хостинг-провайдеров. Также сильно пострадала телекоммуникационная отрасль. На телеком-компании злоумышленники организовали DDoS-атаки мощностью до 900 Гбит/с. Мощность атак на развлекательный сектор достигала 700 Гбит/с. В результате киберинцидентов, сайты организаций, не использующих профессиональные решения по защите от DDoS-атак, были недоступны в течение длительного времени. Это привело к значительным финансовым и репутационным потерям.

Кроме того, эксперты StormWall установили, что число устройств в ботнетах значительно выросло. Если в III квартале 2023 г. в среднем количество устройств в ботнетах составляло 6 тыс. приборов, то в III квартале 2024 г. в среднем в ботнет входило 30 тыс. устройств. В результате количество устройств выросло в 5 раз, что является угрожающим показателем.

Помимо ботнетов, в III квартале 2024 г. злоумышленники продолжили применять многовекторные DDoS-атаки. Поскольку в этом периоде хакеры были сконцентрированы на запуске атак с помощью ботнетов, число многовекторных атак выросло незначительно. По данным аналитиков StormWall, количество многовекторных атак в III квартале этого года увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие атаки по-прежнему являются серьезной угрозой для бизнеса. Они направлены на несколько разных сетевых уровней и элементов инфраструктуры организации. Хакеры одновременно запускают атаки на сайт, сеть и инфраструктуру компании, чтобы причинить максимальный вред.

Эксперты StormWall также зафиксировали рост числа DNS-атак. По данным специалистов, количество DNS-атак в России в III квартале 2024 г. выросло на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная цель DNS-атак – добиться, чтобы DNS-серверы не смогли обработать заметную часть поступающих к ним запросов, в результате чего клиенты этих серверов не могут получить доступ к сайтам по их доменным именам. Угроза DNS-атак является актуальной уже долгое время, поэтому владельцам DNS-серверов и клиентам DNS-сервисов нужно позаботиться о надежной защите.