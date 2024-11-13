Bi.Zone: Киберпреступники еженедельно получают 2–3 готовых решения для атак на сайты

Взлом публично доступных приложений — один из основных способов проникновения в ИT-инфраструктуру компаний. Специалисты Bi.Zone WAF проанализировали уязвимости, найденные в российских и зарубежных веб-приложениях осенью этого года. По этим данным, за месяц в мире обнаруживается порядка 1000 новых веб-уязвимостей. При этом 25% из них относятся к высокому и критическому уровням опасности по шкале CVSS, а в 4% случаев примеры использования таких уязвимостей (proof of concept, PoC) появляются в открытом доступе (в среднем раз в три дня). Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

«‎Эти показатели означают, что каждую неделю злоумышленники получают 2–3 новых варианта для начала или развития атаки на сайт. Поэтому командам, которые заботятся о безопасности веб-приложений, требуется быстро переходить на версии ПО, в которых эти ошибки уже исправлены. Однако не все компании готовы оперативно обновлять софт до последней версии: в ряде случаев это может привести к сбоям в работе приложения. В такой ситуации можно использовать решения класса web application firewall (WAF), чтобы блокировать вредоносные запросы к уязвимому веб-приложению. Это позволяет оперативно защитить приложение, пока компания тестирует обновление», — рассказал Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности Bi.Zone.

Чаще всего этой осенью становилось известно об уязвимостях, которые использовались в атаках с целью кражи пользовательских данных (межсайтовый скриптинг, XSS) или получения доступа к базе данных (SQL-инъекция). Их доля составила 26% и 22% соответственно от общего числа обнаруженных опасных уязвимостей.

При этом в атаках злоумышленники предпочитают использовать уязвимости, позволяющие добиться удаленного исполнения кода (RCE). С этими попытками связано более 60% вредоносного трафика, который осенью фиксировал Bi.Zone WAF. Такая популярность RCE-атак объясняется их эффективностью: они дают возможность максимально быстро получить полный контроль над целевой системой, удалить или украсть конфиденциальные данные.

Исследование показало, что чаще всего опасные уязвимости обнаруживаются в приложениях, написанных на языке программирования PHP (73%). Это связано с тем, что PHP — один из старейших и наиболее распространенных языков веб-программирования. По данным команды анализа защищенности Bi.Zone, веб-приложения на чистом языке PHP, без использования фреймворков, удается взломать в 7 случаях из 10.

Второе и третье место по числу найденных уязвимостей высокого и критического уровней заняли приложения на JavaScript (13%) и Java (12%). Лишь в 2% случаев уязвимость относилась к приложению на языке C#, что может быть связано с меньшей распространенностью этого языка по сравнению с вышеперечисленными.