Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«Лаборатория Касперского» и «АМТ-Груп» совместно защитят АСУ ТП и промышленные объекты

«Лаборатория Касперского» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection (Kaspersky MLAD). Совместное применение этих продуктов обеспечивает возможность использовать передовые технологии искусственного интеллекта для мониторинга работы промышленных установок, в том числе на особенно важных объектах, одновременно обеспечивая надёжную и отвечающую всем требованиям информационной безопасности соответствующую защиту.

Kaspersky MLAD — это программный продукт для предиктивной аналитики и выявления скрытых аномалий в работе оборудования в различных отраслях промышленности. Используя технологии машинного обучения, программа в реальном времени анализирует значения технологических параметров и по их поведению распознаёт ранние признаки надвигающегося отказа оборудования, нарушения техпроцесса, ошибки персонала или кибератаку злоумышленников.

Для обеспечения безопасной передачи данных телеметрии программно-аппаратный комплекс InfoDiode размещается между закрытой сетью технологического сегмента, являющейся источником данных, и сервером аналитики Kaspersky MLAD, расположенным в менее доверенном корпоративном сетевом сегменте. Такая архитектура обеспечивает передачу потока данных технологического процесса в реальном времени из закрытого сегмента на сервер Kaspersky MLAD и гарантированно (на физическом уровне) исключает любое воздействие через этот же канал связи на технологическое оборудование или АСУ ТП, расположенные в защищенном сегменте.

«Незапланированные простои, будь то из-за сбоев в работе оборудования или из-за киберинцидентов, дорого обходятся промышленным предприятиям. В текущей ситуации активного импортозамещения особенно остро стоят проблемы контроля функционирования промышленных объектов в переходный период. Поэтому возможность построения систем комплексной защиты сетевого периметра таких объектов, совмещенных с системами прогнозирования и мониторинга, является крайне актуальной задачей», — сказал Вячеслав Половинко, руководитель направления собственных продуктов «АМТ-Груп».

«Предиктивная аналитика промышленных установок, то есть возможность проактивно анализировать их техническое состояние и выявлять аномалии, которые могут быть предвестниками отказа оборудования, становится всё более востребованной. Технологии искусственного интеллекта, лежащие в основе продукта Kaspersky MLAD, открывают в этой области новые горизонты. Применение нашего решения совместно с комплексом однонаправленной передачи данных InfoDiode дает возможность быстро и безопасно внедрять предиктивную аналитику на промышленных предприятиях, одновременно обеспечивая высочайший уровень защиты объекта», — сказал Андрей Лаврентьев, руководитель отдела развития технологий «Лаборатории Касперского».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

ФСБ запретит ответственным за информационную безопасность критических объектов работать из-за рубежа

Из-за жажды денег знаменитый производитель сетевого оборудования отказался устранять гигантскую «дыру» в своих устройствах

Новый троян атакует серверы FreeBSD. Хакеры целятся в критическую инфраструктуру

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще