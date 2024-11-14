«Мультифактор» и ГК InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве

ГК InfoWatch, российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности и защиты данных, и компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, подписали соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества вендоры провели испытания и подтвердили совместимость InfoWatch ARMA Industrial Firewall, InfoWatch ARMA Стена (NGFW) и InfoWatch ARMA Management Console с системой двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor. Интеграция продуктов позволяет обеспечить максимальную защиту корпоративных учётных данных от несанкционированного доступа и утечек данных. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

«За последний год значительно увеличилось количество хакерских атак на российские компании. Поэтому отечественный бизнес остро нуждается в надежных ИТ-продуктах, которые помогут защитить внутреннюю инфраструктуру организации и способствуют предотвращению различных угроз. Благодаря технологическому партнерству Мультифактор и ГК InfoWatch, а также совместимости наших решений мы расширяем спектр возможностей на ИБ-рынке и увеличиваем мощность по защите наших заказчиков», — Роман Башкатов, коммерческий директор «Мультифактор».

«ГК InfoWatch — ведущий разработчик решений в области защиты данных, для нас важно реализовывать безопасные сценарии работы с данными пользователей и создавать максимально удобные и интегрируемые решения для наших клиентов. Многофакторная аутентификация — это важная составляющая любой системы ИБ, и интеграция продуктов ГК InfoWatch с системой двухфакторной аутентификации Multifactor является важным шагом в рамках нашей стратегии развития», — Алексей Петухов, руководитель отдела по развитию бизнеса InfoWatch ARMA.

Соглашение о сотрудничестве между «Мультифактор» и ГК InfoWatch охватывает широкий спектр взаимовыгодных инициатив, направленных на укрепление позиций каждой из участвующих организаций в сфере кибербезопасности. Сотрудничество включает в себя не только участие в общих проектах по разработке и внедрению современных технологический ИБ-решений, но и обмен передовым опытом в области противодействия киберугрозам.