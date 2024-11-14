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В Подмосковье усилили ИИ-контроль порядка на улицах

К ИИ-проекту «Чистая территория» подключили еще 30 тыс. камер системы «Безопасный регион». Теперь их общее число превышает 51 тыс. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В настоящее время в Подмосковье более 35% от общего числа камер системы “Безопасный регион” оснащены искусственным интеллектом, способным выявлять нарушения чистоты и порядка в общественных местах. Под нейроконтролем находятся уже свыше 5,4 тыс. дворовых территорий. Увеличение количества камер в этом проекте значительно расширяет возможности мониторинга и контроля, повышает скорость реагирования на возникающие проблемы», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В пятерку лидеров по количеству видеокамер, подключенных к ИИ-проекту «Чистая территория», вошли городские округа: Одинцово, Балашиха, Люберцы, Красногорск и Мытищи.

«Благодаря нейросети на улицах Подмосковья было устранено свыше 67 тыс. нарушений чистоты и порядка», – отметила Надежда Куртяник.

Чаще всего нейросеть выявляла мусор на контейнерной площадке (более 21 тыс. нарушений), смет на проезде (более 12 тыс. нарушений), невывезенный снег (более 9 тыс. нарушений).

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области добавили, система нейроконтроля за чистотой и порядком работает в регионе с августа 2023 г.

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