Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Компания «Линза» представляет решение «Контроль конфигураций»

«Контроль конфигураций» — это программное обеспечение собственной разработки компании «Линза», предназначенное для автоматизированного выявления и устранения уязвимостей, вызванных ошибками конфигураций используемого программного обеспечения.

ПО «Контроль конфигураций» в автоматизированном режиме проверяет конфигурации ИТ-активов на соответствие стандартам безопасности, основанным на требованиях регуляторов и корпоративных политиках. Использование решения позволяет снизить риски кибератак, сократить нагрузку на персонал и обеспечить взаимодействие ИТ и ИБ-подразделений предприятия. Об этом CNews сообщили представители компании «Линза».

Сергей Терехов, генеральный директор компании «Линза»: «За последние годы мы накопили обширный опыт в проектах по анализу и созданию стандартов безопасности для системного и прикладного ПО. Эти проекты требуют не только детального технического анализа, но и глубокого понимания бизнес-процессов наших клиентов. Часто именно на этот аспект безопасности не хватает ни времени, ни ресурсов. Благодаря нашей интеграционной гибкости и накопленной базе знаний, наш продукт поможет заказчикам внедрить и масштабировать этот процесс на всю ИТ-инфраструктуру».

По оценкам экспертов, около трети уязвимостей в корпоративной инфраструктуре вызваны небезопасными настройками ПО. Решить эту проблему призван «Контроль конфигураций». Пользователям доступен набор регулярно обновляемых разработчиком шаблонов безопасных конфигураций. Содержание всех проверок в поставляемых шаблонах доступно для изучения и оценки администраторами заказчика, что обеспечивает прозрачность использования продукта.

Решение рассчитано на широкий круг корпоративных заказчиков вне зависимости от отраслевой принадлежности и размера ИТ-инфраструктуры. Регулярное применение «Контроля конфигураций» позволяет выстроить непрерывный процесс управления безопасностью конфигураций, обеспечивая снижение рисков кибератак, сокращение нагрузки на персонал и эффективное взаимодействие ИТ и ИБ-подразделений.

Решение «Контроль конфигураций» поставляется в рамках бессрочных и ограниченных по сроку действия лицензий. Стоимость продукта зависит от количества ресурсов, для которых необходимо обеспечивать управление безопасностью конфигураций ПО.

В ближайших планах компании «Линза» внесение «Контроля конфигураций» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

После кибератаки и сбоя длиной в месяц Верховный суд России обзаведется спецотделом по ИБ

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

Роскомнадзор получил патент на софт для ИБ-мониторинга интернета, созданный на британском Linux-дистрибутиве

Максим Чудновский, «СберТех»: Внедрение корпоративной сервисной шины данных позволило сократить время вывода продукта в 10 раз

Хакеры атаковали сетевые хранилища известного производителя с опаснейшей «дырой», которую тот решил не закрывать

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще