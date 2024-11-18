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Jatoba и «Стахановец» подтвердили совместимость

Компании «Газинформсервис» и «Стахановец» завершили серию технических испытаний на совместимость СУБД Jatoba и системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец». Специалисты провели всесторонние испытания, которые подтвердили корректность совместной работы ПО. Результат зафиксирован в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Благодаря интеграции продуктов клиенты «Стахановец» смогут использовать программный комплекс на отечественной СУБД. Оба продукта сертифицированы ФСТЭК.

«Jatoba предоставляет нашим клиентам широкие возможности для надежной и безопасной обработки данных в критически важных инфраструктурах. Интеграция с системой защиты от утечек данных "Стахановец" усиливает защиту от несанкционированного доступа к персональным данным и иным видам конфиденциальных данных, чем повышает уровень информационной безопасности российских предприятий», — отметил ведущий менеджер группы по работе с партнерами компании «Газинформсервис» Андрей Макаров.

«Мы планомерно расширяем совместимость программного комплекса "Стахановец" с востребованными отечественными продуктами. Это гарантирует максимально эффективную интеграцию, помогает повысить надежность нашего продукта и упрощает внедрение ПО», — сказал операционный директор «Стахановец» Александр Канатов.

СУБД Jatoba — это система управления базами данных, разработанная ООО «Газинформсервис». СУБД обеспечивает отказо- и катастрофоустойчивость, фильтрацию запросов и шифрование обрабатываемых данных. Отечественная СУБД может работать как в банковской инфраструктуре, так и в небольшом клиентском сервисе, обеспечивая безопасность, возможность работать с большим объемом данных и высокую скорость ответа.

«Стахановец» — программный комплекс для защиты коммерческих и персональных данных, мониторинга сотрудников, учета рабочего времени и кадровой аналитики. Это инструмент для защиты бизнеса от коммерческих, репутационных и иных рисков, включающий в себя решение кадровых задач.

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