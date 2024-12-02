Аккумуляторы для iPhone и MacBook опасны для здоровья и жизни. Их делают с помощью вещества, вызывающего рак и бесплодие

На сайте Apple официально продаются десятки аксессуаров для Phone, MacBook и другой ее техники, которые могут убить своего владельца. В них содержится крайне опасный канцероген «бисфенол А», вызывающий рак, бесплодие и другие проблемы со здоровьем. И это лишь те аксессуары, которые доступны на сайте Apple – химический состав тысяч сторонних моделей может быть еще более вредным.

Купил чехол и умер

На официальном сайте Apple в разделе с аксессуарами обнаружился внешний аккумулятор Belkin BoostCharge Pro с магнитной зарядкой стоимостью $100 (10,8 тыс. руб.), способный убить своего владельца. На проблему обратил внимание портал DailyMail.

Как оказалось, этот аккумулятор содержит в себе вещество «бисфенол А», которое используется при изготовлении изделий из пластика и ускоряет процесс его затвердевания. Полезное в промышленности, в обычной жизни это вещество убивает. Впервые оно было получено в 1891 г. российским химиком Александром Дианиным.

«Бисфенол А» – это вещество, которое вызывает различные онкологические заболевания, бесплодие, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, а также может привести к инвалидности у детей. Apple разместила на странице, посвященной Belkin BoostCharge Pro, соответствующее предупреждение, но, во-первых, в самой нижней ее части, во-вторых, не по своей воле.

Keming Tan / Unsplash Apple торгует смертью и бездетностью

Ее буквально вынудили повесить столь пугающее предупреждение – в противном случае компании грозили бы проблемы с законом. Apple зарегистрирована в Калифорнии (США), а законы этого штата обязывают маркировать всю продукцию с «бисфенолом А» в составе.

Это вещество нарушает гормональный фон в организме человека. Оно используется в промышленности уже не один десяток лет, если исходить из того, что в законодательстве Калифорнии пункт, обязывающий компании предупреждать клиентов о наличии этого вещества в продаваемых ею устройствах, существует с 1986 г.

Не Belkin единой

Belkin – это очень крупный и известный во многих странах мира производитель аксессуаров для мобильных устройств. Ее продукция доступна, в том числе, и на российском рынке, а это означает, что и россияне тоже могут за свои же деньги нанести непоправимый вред своему здоровью.

Однако важно понимать, что Belkin – далеко не единственная компания, замеченная в использовании «бисфенола А» при производстве своей продукции. За неполные 40 лет существования калифорнийского закона маркировку о наличии в составе опасного канцерогена получил очень широкий спектр товаров – пластиковые бутылки, мусорные пакеты, ковровые пакеты и даже то, что на регулярной основе контактирует со слизистой рта – столовые приборы.

Такое предупреждение Apple разместила в самом низу страницы, чтобы его никто не увидел

Несмотря на всю опасность, «бисфенол А» допущен к использованию во многих странах мира, в том числе и в США. Его нельзя применять исключительно в упаковке пищевых продуктов, предназначенных для детей младшего возраста – какие-либо другие лимиты отсутствуют.

Исследования, проводимые с 2018 г. с использованием клеток кожи человека, доказали, что до 16–20% общего объема «бисфенола А», выделяемого потребительским товаром, могут проникать в организм человека при контакте с кожей.

«БФА потенциально способен вызывать неблагоприятные последствия для здоровья при контакте с кожей», — говорится в анализе Национального института охраны труда США.

Кто ищет, тот найдет

Редакция CNews обнаружила, что сайт Apple переполнен опасными для жизни и здоровья аксессуарами для ее техники. По меньшей мере, полтора десятка товаров, которые она предлагает посетителям, содержат пометку о наличии в составе «бисфенола А».

Один из многочисленных аксессуаров на сайте Apple с «бисфенолом А» в составе

В их числе кейс для MacBook Air компании Incase, чехол для iPhone i5 и накладки для AirPods Max бренда Tech21. Также есть целая россыпь зарядных устройств компаний Morphie и Nimble.

Альтернатива есть, но ее нет

Наличие «бисфенола А» в аксессуарах к технике Apple, доступных на ее официальном сайте, стала предметом очень живого обсуждения. Пользователи разделились на два противоположных лагеря – одни уверены, что нет причин для беспокойства, и что калифорнийское законодательство относится к этому веществу избыточно серьезно. Другие же утверждают, что нынешние требования, напротив, нужно как можно скорее ужесточить.

На замену «бисфенолу А» как отвердителю пластика были разработаны два новых вещества – «бисфенол S» и «бисфенол F (BPF)». С одной стороны, альтернатива опасному канцерогену найдена, с другой, в данном случае никакая это не альтернатива. Исследования показали, что эти вещества не менее вредны, чем, то, заменить которое они были призваны, пишет DailyMail.